Luigi Strangis: l’Ep tra paura e forza, oltre Amici 21/ “Sono stabile nel diabete”

Luigi Strangis si racconta a tutto “Tondo”, dopo Amici 21

Dopo la vittoria conseguita ad Amici 21, Luigi Strangis pubblica il primo album in musica dal titolo “Strangis” e per l’occasione si racconta ai microfoni di WittyTv, in un’intervista concessa alla vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile. Tra sorrisi e battute, Luigi Strangis parla del suo nuovo lavoro, ammettendo di essere soddisfatto del risultato raggiunto. L’intervista è quella tra due ex “Amici”che hanno in comune l’esperienza e la vittoria nella scuola più famosa d’Italia. “In cosa Luigi è stabile?“, ha chiesto la ballerina. “Sono stabile nel diabete, là per forza devo esserlo” è stata la risposta del cantante, che ha scoperto di avere il diabete quando aveva 16 anni.

Amici 21, Carola "tradisce" Luigi per un ballerino? / Esplode il gossip sul triangolo

Luigi, poi, ha svelato il suo rapporto attuale con il pubblico. “Che rapporto ho con il pubblico? Bello ed è anche amoroso. In otto mesi si è creato qualcosa e ora si raccolgono i frutti di un percorso”, è stata la risposta del cantante di Tondo, che sta ricevendo tanto affetto dai fan che continuano a seguirlo dopo il suo trionfo ad Amici 21.

Luigi Strangis e Deddy insieme dopo Amici 21/ Fan in delirio: duetto in arrivo?

La più grande paura di Luigi Strangis

Giulia Stabile, inoltre, ha chiesto a Luigi quale sia il suo più grande difetto e il cantante ha risposto la testardaggine. Luigi, inoltre, ha svelato la sua più grande paura di cui, finora, non aveva parlato con nessuno. “Non l’ho mai detto a nessuno, da piccolo mi facevano proprio paura le statuette dei santi”, ha raccontato, portando Giulia a fare una battuta sul fidanzato Sangiovanni: “Pensa che io ho un santo in casa”.

Nessuna risposta, invece, sull’attuale situazione sentimentale di Luigi Strangis, che ha più volte ribadito di avere solo un rapporto d’amicizia con Carola Puddu, la ballerina conosciuta tra i banchi di Amici 21. Tra un sorriso e l’altro, dunque, indirettamente, Luigi ha fatto intuire di essere super concentrato sul lavoro. L’amore tornerà presto nella sua vita?

Amici 21, Alex supera Luigi prima dell'evento Rai/ Il dettaglio che non sfugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA