Amici 21, Luigi vincitore: il padre dopo le polemiche /”Questo è solo l’inizio”

Il grand final di Amici 21 ha decretato il trionfo assoluto di Luigi Strangis, proclamato vincitore della categoria canto e vincitore assoluto del talent, per un bottino finale del valore di 200mila euro. Una vittoria schiacciante che Luigi ha portato a casa, complice il 76% dei voti pervenuti in suo supporto dal pubblico al televoto, al termine della finalissima che lo ha visto contendersi il trionfo con il ballerino Michele Esposito. E a parlare del successo riscosso da Luigi ad Amici 21, è ora il padre napoletano del cantante originario di Lamezia Terme (Calabria), Giovanni Strangis.

Luigi cominciava a suonare all’età di 3 anni, complice la passione della chitarra coltivata da Giovanni, che in un intervento social a caldo sulla finale di Amici 21 scrive: “Io non mi sono mai esposto sui social, ma giunti alla fine di questo lungo percorso, ritengo sia giusto ringraziare chi ha supportato Luigi”.

Giovanni Strangis crede nel talento del figlio Luigi: il post via social

Il post di ringraziamenti di Giovanni Strangis, poi, prosegue con testuali dichiarazioni in cui il genitore lascia intendere di credere che Luigi Strangis sia ora agli inizi di una lunga carriera che lo attende: “Io ringrazio tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo mondo nuovo, che lo hanno accompagnato fino alla fine è che, spero, lo sosterranno sempre, perché questo è solo l’inizio. Con affetto Giovanni”. L’intervento in questione segue alle polemiche web del momento, che tacciano Luigi di essere stato favorito alla vittoria ad Amici 21, in primis in termini di tempi di visibilità avuta nel daytime pomeridiano del talent, e c’è persino chi -tra i detrattori- grida al televoto truccato. “Luigi si è capito che sei falso e lecchino per questo hai vinto…il vero talento è quello di Alex non il tuo”, si legge tra le critiche social giunte su Luigi, dopo la sua nuova intervista post-Amici 21. E ancora: “Adesso non esageriamo dedicala alla tua famiglia e ai tuoi amici la vittoria…”, “Dai, su su, vola basso …non hai vinto un Nobel ….solo Amici, un gioco….”. Tra i commenti a difesa dell’artista, invece: “A detta di alcuni la Kalush Orchestra ha vinto l’Eurovision perché ci faceva pena l’Ucraina, Luigi Strangis ha vinto Amici perché ha una malattia (il diabete). Ma in Italia non si usa riconoscere la bravura e il merito? Chiedo”.

A detta di alcuni la Kalush Orchestra ha vinto l’Eurovision perché ci faceva pena l’Ucraina, Luigi Strangis ha vinto Amici perché ha una malattia. Ma in Italia non si usa riconoscere la bravura e il merito? Chiedo — hesti catzi 🪡 (@BOROCILL1NA) May 16, 2022

Tuttavia, sembra proprio che Giovanni Strangis si dichiari orgoglioso come il primo fan sfegatato del figlio Luigi Strangis, che in sede di finale ad Amici 21 si è inoltre aggiudicato il premio delle Radio, conferito al singolo Tienimi stanotte, e la vittoria del contest indetto da Radio Z, che fa accedere il giovane artista di tutto diritto al primo Festival della generazione Z, il Future Hits Live 2022 di Radio Zeta, che si tiene il 9 giugno 2022.













