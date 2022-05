Amici 21: Michele “tradisce” la Celentano che tuona “Verrà punito”/ L’elogio a Serena fa infuriare la prof

Amici 21, Michele elogia Serena: il momento tv tra gli highlights della finale

Il grand finale di Amici 21, andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, ha riservato al pubblico tv grandi emozioni al cardiopalmo a suon di sfide di canto e ballo tra i 6 finalisti Luigi, Michele, Alex, Sissi, Serena e Albe, premi e riconoscimenti e annesse polemiche. Tra gli highlights della finale di Amici 21 è diventato particolarmente virale il momento in cui, nel corso delle battute finali del circuito ballo, Michele ha speso parole d’elogio per la diretta competitor e ballerina Serena, scatenando la reazione contrariata della sua insegnante di danza ad Amici 21, Alessandra Celentano.

E’ ormai risaputo che la Celentano non abbia mai nutrito stima nei riguardi di Serena, non ritenendola una ballerina degna di nota per carenze nella tecnica della danza classica e linee fisiche -che a suo avviso sono fondamentali per la danza di alto livello. E anche in occasione della finale, Alessandra conferma il suo punto di vista rispetto all’operato di Serena ad Amici 21.

Le parole di Michele su Serena scatenano la reazione di Alessandra Celentano: accade alla finale di Amici 21

Nel dettaglio, incalzato dalla conduttrice Maria De Filippi sul conto del talento della ballerina modern, il ballerino classico elogia Serena con parole lusinghiere, a grande sorpresa per il pubblico spettante in studio e a casa: “Serena penso sia una ballerina bravissima, è pronta per il mondo reale della danza”. Parole quelle del vincitore del circuito ballo, che lasciano piacevolmente sorpresa la ballerina modern, ma che spazientiscono Alessandra Celentano. “Verrà punito!”, sentenzia infatti l’insegnante di danza classica, quando Maria le fa notare l’endorsement del pupillo verso Serena. Un momento tv diventato virale sui social in queste ore e che suscita la curiosità degli internauti rispetto al fatto che Michele abbia speso parole positive su Serena, seppur consapevole che l’insegnante non nutra stima verso Serena.

Nel frattempo, inoltre, si rilevano i premi e i riconoscimenti che i 6 finalisti di Amici 21 si sono aggiudicati al grand-final del talent.











