Amici 21, Nunzio crolla in lacrime/ “Eliminato? Mi mancherà tutto”

Amici 21, Nunzio Stancampiano crolla in lacrime: la triste premonizione

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, previsto per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano vive un momento di sconforto abbandonandosi ad una triste premonizione. in lacrime. Il latinista e pupillo di Raimondo Todaro ha la sensazione di essere vicino all’eliminazione al talent di Canale 5, tanto che si lascia andare ad uno sfogo in lacrime nel giardino della scuola più amata dagli italiani.

Amici 21, Albe vs LDA "Non sono un ca**aro!"/ Rudy lancia la sfida, è polemica!

Non appena rientrato nella camera da letto, visibilmente provato, poi Nunzio confida ad Albe (Alberto La Malfa) cosa è alla base del suo turbamento. “Cos’hai?” chiede a Nunzio, Albe, e il latinista non nasconde l’amarezza provata all’idea di essere prossimo alla sua eliminazione al talent: “Mi mancherà tutto… Me lo sento. Fa parte del gioco”. Il cantante di Millevoci e pupillo di Anna Pettinelli, quindi, replica confortando il latinista: “Esce una persona. Ma non spaventarti più di tanto, fai il tuo benissimo”. Insomma il cantante certificato disco d’oro con Millevoci consiglia all’amico competitor di non temere il confronto con gli altri concorrenti né il rischio di eliminazione al talent, come a dire che la competizione di fatto conti relativamente.

Amici 21, eliminati quinto serale/ Pronostici: Nunzio, con Albe e Serena...

Che Nunzio possa seguire il consiglio dell’amico cantante?

Nunzio Stancampiano eliminato al quinto serale di Amici 21?

Nel frattempo, nell’attesa del quinto serale di Amici 21, le reazioni del pubblico al dialogo intimista che vede protagonisti Nunzio e Albe, sono tra le più disparate. “Nunzio, siamo con te”, “Albe c’è per tutti, piango”, “Nunzio, il nostro batman in lacrime”, “Nunzietto , è brutto vederti così”, si legge tra i vari commenti social del pubblico rilasciati sulla pagina Instagram di Amici, a margine dello sfogo di Nunzio Stancampiano condiviso con Albe.

Amici 21, un fantasma tormenta Nunzio terrorizzato/ "Serve una sanificazione!"

Che Nunzio possa rivelarsi tra gli eliminabili ed eliminati, al quinto serale di Amici 21? In rete spuntano, in queste ore, le ultime anticipazioni del talent e, per saperne di più, non ci resta altro che attendere il nuovo appuntamento tv del talent di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)















© RIPRODUZIONE RISERVATA