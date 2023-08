Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati?/ Lei conferma: “Differenze caratteriali”

Cosmary Fasanelli conferma la rottura con Nunzio: le sue parole

Qualche settimana fa, Nunzio Stancampiano aveva raccontato sui social di essere in crisi con Cosmary Fasanelli. Il giovane talento di Amici, ha parlato di una lite importante che ha compromesso la relazione. Dopo un piccolo tentativo di riavvicinamento, sembra che la coppia sia naufragata definitivamente.

L’ex velina ha confermato la rottura con il ballerino, sui social, spiegando le ragioni che hanno portato a questa decisione: “Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione, dico minima parte perché io sui social vi ho sempre mostrato il bello quindi non è dovuto che io vi debba parlare del brutto come non ne ho parlato fino ad oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che siano tradimenti o altro. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale a 20 anni. Ad un certo punto non è necessario farne un dramma e vi chiedo anche di rispettare questa decisione, di rispettare me, di rispettare lui e non insultare. Quindi credo di avervi detto tutto. La mia storia è finita” ha concluso Cosmary.

I due ballerini, conosciuti tra i banchi della scuola di Amici, si sono lasciati. Nei giorni scorsi, però, sono circolate voci di un presunto ritorno di fiamma. Cosmary Fasanelli e Nunzio si sono recati entrambi a Parigi, ma ognuno per conto proprio: lei con la famiglia per festeggiare il suo compleanno, e lui per un viaggio di piacere.

Il ballerino ha smentito le ipotesi del web che lo accusa di essersi recato in Francia, nel tentativo disperato di riconquistare la ballerina: “Come vedete mi sto divertendo, sono in relax. Non sto perseguitando o stalkerizzando nessuno” racconta il siciliano: “Ieri ho preso uno scalo di 7 ore. Sette ore sono stato a Roma, tant’è che ho fatto pure l’aperitivo lì. Quindi se avessi preso il diretto come altre persone sarei arrivato prima io a Parigi. E allora li come la mettiamo? Ma che stiamo dicendo, per favore“. La storia d’amore tra la coppia sembra arrivata definitivamente al capolinea.

