Amici 21, Nunzio e Serena si fondono in un sexy tango/ Albe resta di ghiaccio

Amici 21, Serena Carella e Nunzio Stancampiano infiammano il palco del terzo serale

Il terzo serale di Amici 21, in onda il 2 aprile 2022 su Canale 5, vede Serena Carella protagonista di un tango caliente in coppia con Nunzio Stancampiano, dinanzi agli occhi indiscreti del fidanzato cantante, Albe al secolo Alberto La Malfa. La ballerina e il compagno di squadra timonata da Raimondo Todaro, il latinista Nunzio Stancampiano, uniscono le forze contro una cover di Albe sulle note di Non voglio mia la luna di Loredana Berté. E il risultato è un paso doble che vede i due ballerini lasciarsi andare a sguardi complici, mosse di danze impetuose e avvicinamenti fisici compromettenti tra loro, soprattutto per la fidanzata del cantante. Tanto, che lo stesso Albe resta visibilmente di ghiaccio alla visione della prova di ballo proposta dalla “coppia” Nunzio & Serena, che almeno formalmente è ancora fidanzata con il cantante di Millevoci.

Eliminati Amici 2022, terzo serale pagelle/ Nunzio vs Leo, omaggio a Piero Sonaglia

Albe e Serena, coppia compromessa ad Amici di Maria De Filippi?

A detta dei telespettatori attivi sui social palpabile è la gelosia covata al terzo serale di Amici 21, rispetto al tango sulle note di Santa Maria, da Albe nei riguardi del latinista Stancampiano, che può dirsi una grande scoperta del talent, nel latino. Stancampiano, nella prova in coppia con Serena Carella, gioca il ruolo di porteur in un tango sensuale e ambizioso. Tanto che i 3 giudici adibiti alle votazioni assegnano ad unanimità il voto alla coppia Nunzio & Serena.

NUNZIO O LEONARDO, CHI È STATO ELIMINATO AMICI 2022?/ Ballerino Celentano: "Fa male…"

E la domanda che sorge spontanea è: che la coppia Albe e Serena rischi di scoppiare, dopo il fuoco caliente del tango di Nunzio? Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE:

Leonardo eliminato, Amici 21/ Nunzio lo consola: tra i due, vince il latino!

© RIPRODUZIONE RISERVATA