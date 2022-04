Nunzio eliminato al sesto serale Amici 21?/ Il pupillo di Rimondo Todaro a rischio!

Amici 21, Nunzio Stancampiano incanta con il ritmo latino

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano diventa virale in rete, con il video dell’esibizione registrata al quinto serale, sulle note di The Rhythm is magic. Nel video della coreografia dalle atmosfere latin-pop, Nunzio sfoggia tutto il suo inconfondibile charme di latinista, incurante delle critiche ad oggi ricevute sulla danza dalla maestra Alessandra Celentano.

Nunzio, Amici 21: “Per i miei sono una spesa enorme"/ Con il talent sono cambiato"

Il pupillo di Raimondo Todaro, nell’esibizione virale del momento, si impone con il suo talento da latinista mentre è contornato dal corpo di ballo dei professionisti di Amici 21, dove spicca in particolare la moglie del mentore del ballerino, Francesca Tocca. Nel ballo di gruppo eseguito con protagonista Nunzio Stancampiano, Francesca sfoggia il suo innato sex-appeal, creando un’alchimia magica insieme al latinista e il resto del corpo di ballo di Amici 21.

AMICI 21 SERALE 2022/ Eliminato e anticipazioni registrazione 23 aprile: Sissi vince…

Nunzio Stancampiano eliminato ad Amici 21?

Nonostante la choreo di latino sulle note di The Rhythm is magic segni per lui un esorbitante numero di views sull’account YouTube ufficiale di Amici di Maria De Filippi, Nunzio è anticipato in queste ore come l’eliminato al sesto serale del talent.

Il team capeggiato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, stando agli ultimi spoiler tv lanciati da Amici news, potrebbe vedersi costretto – al sesto serale di Amici 21 – a dire addio al latinista, dopo un ballottaggio finale sofferto tra Nunzio e LDA, membro del team campeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quest’ultima da sempre insegnante avversa a Nunzio.

ELIMINATI AMICI 21 SESTO SERALE, SFIDE E BALLOTTAGGIO/ Nunzio vs LDA, è polemica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA