Amici 21, quando inizia il serale?/ Data d’inizio, possibili squadre e capitani

Anche Amici 21 si avvicina ormai alla sua fase finale. A marzo avrà ufficialmente inizio il serale, subito dopo la conclusione della nuova edizione di C’è posta per te, in partenza l’8 gennaio su Canale 5. La data d’inizio previsto dovrebbe dunque essere quella del 19 marzo 2022 e mantenere le dinamiche dello scorso anno, quindi la divisione in tre squadre capitanate da due professori, uno per il canto e uno per il ballo.

Stando alle indiscrezioni lanciate dalla pagina Instagram UominiedonneClassicoeOver, quest’anno le squadre potrebbero essere capitanate da: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (già insieme lo scorso anno), Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Le varie squadre si sfideranno di volta in volta, lasciando poi in campo quella vincitrice a cui andrà la scelta della successiva sfida da svolgere.

Amici 21, quali saranno le squadre del serale?

Ricordiamo che le squadre andranno a comporsi con gli allievi passati al serale di ogni professore. Al momento nella classe di Amici 21 ci sono per

Rudy Zerbi (canto): Nicol, Rea, Luigi, LDA, Elena Emanuele; per Anna Pettinelli (canto): Crytical, Albe; per Lorella Cuccarini (canto): Alex, Sissi, Aisha; per Raimondo Todaro (ballo): Serena Carella, Christian Stefanelli, Mattia Zenzola; per Veronica Peparini (ballo): Dario Schirone; infine per Alessandra Celentano (ballo): Carola Puddu, Cosmary Fasanelli, Cristiano Labozzetta. Non tutti riusciranno a conquistare una maglia per il serale: nel corso delle prossime puntate scopriremo, infatti, chi farà parte delle squadre prima citate.

