Amici 21, Sabrina Ferilli dà della ‘cornutella’ a Maria De Filippi/ Lei sbotta: “Mi vuoi cogli*nare?”

Sabrina De Filippi telefona a Maria De Filippi in diretta ad Amici 21

Sorpresa per Maria De Filippi nel corso della diretta di Amici 21. Nel mezzo della finale, la conduttrice viene avvisata di avere una telefonata ed ecco che in video appare la sua migliore amica Sabrina Ferilli. L’attrice ha un cartello tra le mani con un appellativo per l’amica: “Cornutella”. Maria se la ride e chiede: “Ma non dovevi essere alla cresima di tuo nipote?”, “E mica dura quanto una quaresima!” replica la Ferilli, facendo notare che sono ormai le 22 passate. Tra un saluto e l’altro, le due si punzecchiano come sempre ma è soprattutto Sabrina a stuzzicare l’amica, facendo ironici complimenti sull’abito.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: botta e risposta in diretta

I commenti continuano fino a quando Maria la interrompe e sbotta: “Ti sei collegata per coglionarmi?” Finalmente Sabrina ammette che era proprio questo il suo obiettivo: “Come sempre, è la rivincita!” La Ferilli poi si fa seria e ammette di essere contenta dei talenti che hanno conquistato la finale di Amici, “Sono tutti bravissimi!” Le due amiche allora si salutano, pronte a tornare a divertire il pubblico insieme nel prossimo programma.

