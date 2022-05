Amici 21: Serena Carella, ultima classificata?/ Senza la ‘protezione’ della giuria eliminazione inevitabile

Amici 21, Serena Carella non ha speranze per la vittoria finale

In data odierna 15 maggio 2022, su Canale 5, va in onda la finale di Amici 21, e intanto sui principali siti di scommesse Sisal, Snai e Planetwin mostrano le quotazioni di scommesse dei 6 concorrenti, stilate sul nome del papabile vincitore finale del talent. Quest’ultimi dati indicano inoltre, orientativamente, i nomi dei papabili vincitori dei due circuiti paralleli di Amici 21, il canto e il ballo. Nella classifica che si rileva dalle scommesse degli scommettitori sul vincitore finale del talent, si posiziona come ultima ultima classificata Serena Carella.

La ballerina e pupilla di Raimondo Todaro al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi è infatti l’ultima concorrente -tra i 6 finalisti- su cui gli scommettitori puntano come possibile vincitore del circuito ballo, che offre ai finalisti ballerini del talent un montepremi del valore di 50mila euro; al contempo lei è indicata come ultimo papabile vincitore finale del talent, che offre in palio il montepremi finale del valore di 150mila euro. Al montepremi di categoria e il montepremi finale dello show, inoltre, si aggiungono anche altri conferimenti per i 6 finalisti concorrenti alla finale di Amici 21. Come, tra gli altri, il premio Siae e il premio delle Radio per il brano inedito più radiofonico, previsti per i cantanti.

Serena Carella contro Michele: un verdetto già scritto?

I 6 finalisti che si giocano il tutto per tutto -alla finale di Amici 21 con in palio diversi ambiti riconoscimenti – sono in tutto il cantante Albe (Alberto La Malfa), il cantante Luigi Strangis, il cantante Alex (Alessandro Rina), la cantante Sissi (Silvia Cesana), la ballerina Serena Carella e il ballerino Michele Esposito.

Serena, ultima classificata tra i favoriti alla vittoria finale del talent e quindi ultima tra i favoriti alla vittoria del circuito danza, dove si vede competere con il ballerino Michele Esposito (favorito al trionfo nella danza), è quotata a 33.00, 50.00, 31.00, secondo Snai, Sisal e Planetwin. Inoltre, la Carella è reduce da una polemica web sollevata dagli internauti che hanno tacciato il format di averla confermata -attraverso i 3 giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino- tra i finalisti di Amici 21 insieme ad Albe, per poter assicurare alla finale dei dati di ascolto ottimali sfruttando l’esposizione mediatica della coppia di fidanzati, di cui si parla molto anche per le loro effusioni nella scuola di Canale 5. Staremo a vedere, quindi, come si classificheranno in definitiva i 6 competitor, alla finale di Amici 21.

