Amici 21: si riuniscono LDA, Alex, Albe, Luigi, Serena, Michele/ Spunta l’evento

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio intrapreso nelle discipline canto e ballo ad Amici 21, i ballerini Serena Carella e Michele Esposito insieme ai cantanti LDA, Albe, Luigi Strangis e Alex sono apparsi immortalati insieme, come ad una sorta di reunion post-talent show. Alcune delle immagini esclusive della riunione tra ex Amici giungono tra le Instagram stories dell’allievo dei record di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA. “C’è un piccolo problema questa sera”, dichiara tra il serio e il faceto LDA mentre abbraccia il rivale amico Luigi, vincitore del montepremi finale di Amici 21, che di tutta risposta replica “io sono il piccolo problema”, seguito dal figlio di Gigi D’Alessio: “E io sono il grande problema”. Poi il 19enne originario di Napoli passa ad abbracciare l’altro rivale amico Alex, a suon di “Ma cosa ridi, fratellone?”. Quindi è la volta di Albe, con LDA che incalza il primo: “Ma cos’hai fatto? Strabello!”. Ma non è tutto. Perché poi si aggiungono altri post condivisi su Twitter dai fedeli fans degli ex Amici e l’evento top secret a cui i giovani artisti hanno preso parte sembrerebbe essere una passerella. Che l’occasione della reunion di Amici 21 possa essere un concerto tv registrato, come supposto da Mondo tv?

La reunion post-Amici 21 è un evento Freddy?

A dare nome all’evento, alla fine, ci penserebbe la pagina Instagram ufficiale Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini che menziona la passerella della nuova collezione primavera-estate 2022 targata Freddy, noto brand di indumenti e sponsor di Amici di Maria De Filippi. Si tratta della Spring, Summer Fashion show 23 di Freddy, a cui hanno preso parte i talenti di Amici 21.

Un video condiviso da Chi su Instagram, in particolare immortala Luigi e Albe alle prese con le esibizioni dei rispettivi ultimi singoli, Tienimi stanotte e Karma. Nel frattempo sono richiestissimi dai telespettatori via social gli ex Amici 21, in particolare i cantanti LDA, Luigi, Alex, Albe, alla nuova edizione estiva di Battiti live – che va in onda a partire dal 5 luglio 2022. Per l’atteso format sono già confermati gli ultimi due artisti Alex e Albe, in qualità di ospiti musicali.

