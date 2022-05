Amici 21, Sissi choc sulla cicatrice in viso/ “Il segno di una porta in faccia…” (FOTO)

Amici 21, Sissi si racconta dopo il talent: cosa si cela dietro la cicatrice, l’intervista inedita

Ha ottenuto il premio della critica -conferitole dalla sala stampa alla finale di Amici 21 di Maria De Filippi, del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, e ora Sissi al secolo Silvia Cesana torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’ex allieva del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tv, sorrisi & canzoni, dove tra le altre dichiarazioni parla del primo album post-talent dal titolo Leggera, rilasciato il 27 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il disco contenente 8 tracce, racchiude al suo interno gli inediti presentati ad Amici, due brani pubblicati prima dell’esperienza tv intrapresa nella scuola di Canale 5 e la versione live della cover di Vedrai vedrai incisa proprio al talent: “Amo in particolar modo i brani scritti prima di Amici. È un lusso far conoscere ciò che hai scritto quando il primo successo era un traguardo ancora molto lontano”.

Sissi/ Dopo Amici 21 confessa: "Sono cambiata. Ho trattenuto le emozioni ma ora…"

Nell’intervento a mezzo stampa, inoltre, la cantante ed ex pupilla di Lorella Cuccarini ad Amici 21 tiene a sottolineare che il titolo dell’album “Leggera” non è da intendersi come “Superficiale”. E non a caso nella cover del disco, il volto dell’artista non nasconde un segno indelebile sulla fronte, che altro non è che una cicatrice che segna un brutto ricordo nella vita di Sissi. E la scelta artistica di non ricorrere al photoshop per la rimozione della cicatrice dal viso in copertina, vuole rappresentare la volontà dell’artista -espressa in metafora- di ricordare con fierezza le porte in faccia ricevute: “È il segno di una porta in faccia ricevuta, volevo che si vedesse”.

Sissi, dopo Amici 21 il suo volto è sui grattacieli di New York/ Cos'è successo?

Sissi e la svolta artistica e personale con Dario, oltre le critiche

Attraverso il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21, Sissi è riuscita ad avere la sua rinascita personale ed artistica, tanto da ricevere la proposta di un nuovo contratto con la stessa casa discografica con cui aveva interrotto i rapporti di collaborazione in passato, ovvero la major che tra gli altri artisti cura anche Madonna, la Sugar Music. Sissi non ha vinto Amici, a suo dire, per via della sua timidezza e per lo scotto di essere giunta in seconda battuta nella scuola, rispetto a chi ha avuto accesso tra gli allievi di canto a inizio anno scolastico, e quindi a settembre 2022. Tuttavia lei si stupisce degli ascolti in streaming che ora registra su Spotify Italia, che la colpiscono in positivo. Nell’intervista poi non nasconde neanche di essersi sentita presa di mira dagli haters ad Amici 21: “Mi hanno attaccata perché ero sorridente e un po’ goffa. Pensavano fingessi, invece sono così, sempre”.

Amici 21, classifica Spotify/ Primeggia LDA, Luigi secondo e...

Nonostante i detrattori, lei però è riuscita a proseguire il suo percorso di studio ad Amici 21, anche grazie all’amore trovato nella relazione avviata con il ballerino Dario Schirone, tra i banchi di scuola: “A lui e al nostro amore devo molto. È più piccolo di me ma mi ha protetta e accudita come se quello grande fosse lui. Mi sta ancora tanto vicino”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA