Amici 21: Sissi, “Leggera” dopo l’amore malato/ “Dovevo eliminare il rapporto per cui non ero io”

Amici 21, Sissi si racconta tra crisi e rinascita: l’intervista

Ha vinto il premio della critica conferitale dalla sala-stampa alla finale di Amici 21 e reduce dal rilascio del primo album Leggera, Sissi al secolo Silvia Cesana torna a raccontarsi in un’intervista esclusiva rilasciata a Di più. Tra una dichiarazione e l’altra rilasciata in replica ai quesiti della testata, Sissi non ha fatto mistero che il talent abbia rappresentato per lei una svolta non solo dal punto di vista artistico, in quanto le ha permesso di conseguire la firma del contratto discografico con la Sugar, ma le h anche permesso di tornare a sorridere e a credere in se stessa come donna dopo un amore malsano.

“Prima di Amici una storia d’amore sbagliata mi aveva spento il sorriso -fa sapere la cantante di Danshari-. Purtroppo avevo un ragazzo che mi faceva soffrire dicendomi “sei finta”. Mi sentivo persa, lo assecondava e non riuscivo a lasciarlo. Prima di entrare ad Amici, stavo vivendo un periodo nella mia vita era tutto grigio, annebbiato. Sia perché avevo un rapporto complicato con una persona, sia perché non capivo cosa mi stesse succedendo. La vicenda che stavo vivendo mi abbatteva sia personalmente, sia nel mio lavoro nella musica. Nella vita capitano storie d’amore un po’ strane, soprattutto quando sei giovane, ma non pensavo che una di quelle storie sarebbe capitata proprio a me”. E ancora: “Non è stato facile uscirne, ma ci sono riuscita e sono ripartita da Amici”.

Prima di riuscire a rilasciare l’album dal titolo ‘Leggera‘, Sissi ha vissuto un periodo piuttosto ostile, in balia di una fase stagnante della sua vita: “Non stavo facendo molto per la musica, se non scrivere e andare in studio, era un periodo in cui mi dicevo ‘cosa sta succedendo? Va tutto male, non si muove niente, non si sviluppa nulla’. C’era al mio fianco chi mi abbatteva e mi diceva di cambiare il mio modo di essere, io era espansiva, affettuosa e ci stavo male. Non riuscivo a dargli nessuna colpa, perché una persona chiusa ci può stare che non capisca chi è più felice di lui. Diceva che ero finta, ma io non ero finta, ero me stessa e lui non lo capiva”.

Sissi ritrova l’autostima con la musica: il monito dell’ex Amici

Con la musica ne è uscita, e da interprete si è improvvisata autrice scrivendo l’inedito Danshari, uno tra i singoli più apprezzati di Amici 21 e che racconta proprio la fase di transizione complessa che lei ha vissuto: “Ci saranno giorni neri, senza terra sotto ai piedi”, canta il chorus del singolo e io prima di Amici mi sentivo così: Persa nei miei giorni neri, nel vuoto. Scrivere e cantare quel brano è stato come svuotarmi, perché sulla carta così come sul microfono ho lasciato andare preoccupazioni. Danshari, che è la prima traccia del mio cd, è anche una parola piena di significato. Una tecnica giapponese che insegna a ordinare il proprio caos esterno e interno buttando via tutto ciò che non serve più”. Quindi, il monito che vale per chiunque non riesca a liberarsi di ciò che fa stare male, con allusioni all’amore malsano: ” E io per stare meglio dovevo eliminare delle cose, come quel rapporto che non mi consentiva di essere me stessa. Per non farlo soffrire, cercavo di assomigliargli. Cercavo di chiudermi, per non farlo sentire diverso da me. Facendo questo però per me vivere con lui era diventato complesso. Le persone che mi vogliono bene avevano iniziato a dirmi che ero cambiata. Mia mamma. Le mie amiche e i miei amici”.











