Amici 21, Veronica Peparini in crisi con Andreas Muller?/ “Per lui momento difficile ma…”

Non è un momento per niente facile per Veronica Peparini e il suo compagno Andreas Müller. Stando a quanto raccontato dall’insegnante di Amici, la storia d’amore con il ballerino sta attraversando una vera e propria turbolenza. A rivelarlo, in realtà, era stato innanzitutto Andreas, sul proprio profilo Instagram. Così Veronica Peparini ha preso la palla al balza e ha detto la sua nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, nella puntata odierna di Verissimo.

“Lui vive sicuramente un momento difficile, più che difficile umano – ha raccontato la Peparini – come tante persone che hanno momenti alti e bassi, è normale che ci siano. E lui l’ha voluto condividere con tutti quanti, ha preferito parlare di questa cosa perché è stato giusto così per lui”.

Veronica Peparini e la crisi con il fidanzato Andreas Müller: “Momento difficile”

“Sicuramente il ginocchio, l’operazione, le sue piccole insoddisfazioni influliscono. Quando uno non sta al massimo questo si ripercuote su tutta la sua vita. Su ciò che vive, anche per le persone che hai accanto”, ha spiegato Veronica Peparini nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. “Sarebbe impossibile vivere tutto il resto bene se non stai al massimo. Questo non vuol dire che tra noi ci siano problemi. Cerchiamo di supportarci in tutto”, ha concluso l’insegnante. Insomma non è un momento semplice per la coppia, ma entrambi sono al lavoro per far tornare il sereno nelle rispettive vite e quindi anche nella loro relazione. Ci riusciranno?

