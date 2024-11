Veronica Peparini, chi è la ballerina e coreografa: da Amici alle illustri collaborazioni

Nella storia di Amici c’è spazio anche per due ballerini che, conosciutisi proprio nel programma, si sono innamorati e sono diventati genitori quest’anno di due splendide gemelle: stiamo parlando di Veronica Peparini e Andreas Muller. Il ballerino sarà ospite stasera della seconda puntata di This is me su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin; sarà per lui l’occasione di ripercorrere la sua avventura nel talent di Maria De Filippi, vinto nel 2017 per poi avanzare di livello ed entrare a tutti gli effetti nel cast dei ballerini professionisti.

Al suo fianco c’è sempre la compagna Veronica Peparini, coreografa e ballerina che proprio ad Amici ha conosciuto la grande popolarità. Appassionata di danza sin da bambina, è entrata nel talent nel 2013 in veste di insegnante di danza moderna, contemporanea e hip-hop; fuori dalla scena televisiva, invece, ha coreografato numerosi spettacoli teatrali come il Cirque du Soleil, collaborando anche con popstar internazionali del calibro di Kylie Minogue e Ricky Martin, ma anche con artisti italiani come Elisa, Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso.

Veronica Peparini, compagna di Andreas Muller: la nascita di Penelope e Ginevra

Veronica Peparini, già mamma di due figli di nome Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio con il ballerino Fabrizio Prolli, è ora felicemente legata ad Andreas Muller. La coppia si è conosciuta proprio ad Amici e nel 2018 si sono fidanzati, creando una meravigliosa famiglia: lo scorso marzo, infatti, hanno dato il benvenuto alle due figlie gemelle Penelope e Ginevra.

“Quando le vedo penso davvero ad un miracolo, quasi non mi rendo ancora conto: davvero 4 figli?“, ha ammesso la coreografa in un’intervista a Verissimo lo scorso maggio. “Rispetto a Daniele e Olivia ho affrontato il percorso con una consapevolezza diversa; con loro ero giovane, nel pieno della carriera. Ora invece sono più cosciente e la vivo proprio in modo diverso, una sensazione completamente diversa”. Per Andreas Muller è invece la sua prima esperienza di paternità: “Io sono innamorato pazzo e mostro questa parte della mia vita perché è la più bella. Nel lavoro ho dimostrato chi sono, adesso però nella mia vita c’è questo. Con loro sono rinato, una persona diversa; più maturo…”.

