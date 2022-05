Amici 21,Luigi Strangis “Con Carola solo amicizia”/ I fan della coppia delusi…

Luigi Strangis fa chiarezza: “Con Carola solo amicizia…”

Luigi Strangis chiude la porta ad una love story con Carola Puddu. Per il cantante fresco di vittoria ad Amici è tempo di riflessioni e cambiamenti. In un’intervista rilasciata al blog Isa e Chia Luigi ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Quando Carola Puddu aveva lasciato il programma era uscita allo scoperto confessando di essersi innamorata. Luigi Strangis invece aveva fatto intendere di essere interessato a Carola come amica e di non vederla come possibile fidanzata. I fan del programma speravano che con la fine del programma le cose potessero cambiare. Luigi Strangis invece ha mantenuto la sua posizione e nell’intervista ha confidato di provare solo amicizia nei confronti di Carola Puddu: “Penso che avremo modo di sentirci e di mantenere quell’amicizia che c’è sempre stata”.

Luigi Strangis ha poi ulteriormente messo le cose in chiaro. Il ragazzo è concentrato sui suoi progetti musicali e a tal proposito ha rivelato: “Lo so, però, io al momento sono davvero molto impegnato con la musica, sono molto concentrato su quello che voglio fare e quello che voglio essere, quindi mi concentro su quello”. Nella precedente intervista al Settimanale Chi, Luigi Strangis aveva però lasciato aperto qualche spiraglio nella relazione con Carola: “Con lei ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa, ora sono concentrato sulla musica, la mia strada è questa ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai…”, aveva detto.

Durante il percorso ad Amici, Luigi Strangis ha legato molto anche con Alex con cui è arrivato alla finalissima di canto. Un rapporto fatto di alti e bassi anche se nell’intervista al Settimanale Chi, Luigi ha raccontato: “Alex è stato il compagno con cui ho avuto più confronti, è vero, ma siccome lo stimo infinitamente è stato bello. Poi siamo arrivati sul filo di lana, con le percentuali eravamo lì. Alex si meritava anche lui il titolo, come alla fine credo ce lo meritavamo tutti. Sono contento che sia andata così, ma sono certo che Alex andrà avanti perché è bravissimo”. Luigi Strangis ha poi speso parole di stima per Maria De Filippi: “Con Maria abbiamo parlato spesso, lei ha cercato di capirmi e mi ha capito. Grazie a lei so che non devo vergognarmi di quello che sento e che provo. Posso andare avanti senza nascondermi, qui è uscita la mia sensibilità”. Una vittoria meritata quella di Luigi Strangis che parlando del suo percorso nella scuola ha confidato: “Devo ancora metabolizzare, non ci sto ancora capendo niente. Però è stato bello e pian piano col tempo che passa mi accorgo che è ancora più bello. Ho cercato di godermi tutto e ci sono riuscito. Guardavo tutti i miei compagni, ero tranquillo e spensierato. Credo di aver sorriso per tutto il tempo. Sorridevo anche mentre cantavo”.

Intanto Luigi Strangis potrebbe essere uno dei big in gara al Festival di Sanremo il prossimo anno. In base ad alcune indiscrezioni svelate dal Settimanale Oggi sembrerebbe che Amadeus lo voglia nel cast. Nella notizia in questione si legge come la vittoria del cantante ad Amici 21 sia stato un plebiscito da parte del pubblico e anche della critica. E poi ancora: “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche Amadeus”. Quest’ultimo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori più stretti di volere Luigi in gara al prossimo festival.











