Carola Puddu, la dedica Luigi dopo la vittoria di Amici 21/ Fan impazziti: “Promessa mantenuta”

Carola e Luigi, la reazione della ballerina alla vittoria del cantante ad Amici 21

C’è una coppia-non coppia che durante tutta l’edizione di Amici 21 ha appassionato il pubblico del talent. Luigi Strangis e Carola Puddu, all’inizio di Amici 21, hanno stretto un’amicizia che sembrava stesse per sfociare in amore. Poi Carola ha manifestato qualche dubbio, ha fatto un passo indietro, decidendo che la loro dovesse rimanere solo una bella amicizia. Intanto l’hashtag ‘Caroligi’ ha continuato a popolare il web per mesi e mesi e ancora oggi rimane in tendenza nella speranza che i due possano in futuro diventare una vera e propria coppia.

Quando qualche settimana fa Carola veniva eliminata al serale di Amici, in casetta chiedeva di poter stare da sola col suo Gigi e, abbracciandolo prima dei saluti definitivi, gli chiedeva: “Vinci”. Il ‘Ci provo’ del cantante è oggi diventato una certezza: Luigi ha vinto Amici e Carola, in risposta a questo momento, ha postato su Instagram proprio il frame del momento in cui, prima di uscire, lo abbracciava, chiedendogli di vincere.

Carola e Luigi insieme dopo Amici 21? La speranza dei fan

È così che Carola reagisce alla vittoria di Luigi, felice che quella promessa sia stata in qualche modo mantenuta. D’altronde proprio la ballerina, durante la sua intervista a Verissimo, aveva raccontato i suoi sentimenti per Luigi con queste parole: “Non saprei definire a parole cosa ci lega tanto. È un legame molto speciale, molto profondo. Lui sa tutto di me, è la prima persona con cui ho parlato, con cui mi sono confidata. – e ancora – Lui è sempre rimasto, non abbiamo mai smesso di volerci bene.” Inutile dire che i fan sono impazziti e che ora sperano solo di rivederli insieme.

