Amici 22, Aaron Cenere compie 18 anni/ Sorpresa e lacrime: “Sono qui per la crisi”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere compie gli anni nella scuola

Il rinnovato daytime settimanale di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 27 settembre 2022 su Canale 5, vede Aaron Cenere, cantante pupillo di Rudy Zerbi, festeggiare il compimento dei suoi 18 anni e quindi la maggiore età tra i banchi della scuola più amata dagli italiani. Ebbene sì, i 18 compagni di studio come gli anni che compie, lo sorprendono con addobbi festivi installati nella casetta che accoglie i talent nel ballo e nel canto di Amici 22 di Maria De Filippi, e Aaron Cenere si palesa del tutto incredulo di aver realizzato un sogno grande quanto Amici di Maria De Filippi, nel mezzo dei festeggiamenti da maggiorenne.

A questo punto la conduttrice del talent, Maria De Filippi, sveglia Aaron dal sogno, facendogli recapitare un pacchetto regalo contornato di una dolce lettera dei familiari per lui.

La lettera della famiglia fa commuovere Aaron Cenere ad Amici 22

“Non mi sembra mai niente reale”, dichiara visibilmente commosso Aaron Cenere, che ad Amici 22 si é aggiudicato il primo inedito autoprodotto, Universale, vincendo il contest indetto al talent da Federica Gentile, speaker di Radio Zeta. Quindi, spazio alla lettera della famiglia: “Buongiorno amore, oggi é una giornata doppiamente speciale, un traguardo speciale della tua vita, e nel mezzo del tuo sogno. Quando e se avrai bisogno ci saremo. Cerca di essere sereno. Per noi hai già vinto, stai affrontando le tue paure, che da un paio di anni ti stanno limitando. Alla realizzazione del regalo abbiamo partecipato in parecchi. Ti auguriamo di restare lì il più a lungo possibile”. Aaron Cenere non riesce a credere a quello che vedono i suoi occhi, i familiari hanno contribuito economicamente a regalargli uno smartphone all’ultimo grido nonostante le difficoltà economiche e lui festeggia la maggiore età ad Amici 22, proprio come nel suo sogno nel cassetto, e non riesce a trattenere le lacrime. “Io sono qui per dare una mano a loro -quindi svela il motivo che lo spinge a inseguire il suo sogno, quello di fare musica, che é anche la sua valvola di sfoga contro l’ansia-, c’é un periodo un po’ complicato economicamente. Sono contento e un po’ mi dispiace, non so. Cosa strana é che oggi non mi sentivo bene. Sto affrontando tante cose da solo, e non l’ho mai fatto. Sono tanto fragile e poi per queste cose ci metto tanto coraggio. So che nella vita stavo dando solo il 30 e 40 percento e ora ecco sembra tutto un sogno. Grazie a tutti per il regalo. Mi mancano un po’, mamma e papà, tutti a casa.

