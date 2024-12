Non è un periodo facile per Ilan Muccino ad Amici 2024. Il cantante sta passando un momento di crisi e spesso lo abbiamo visto sotto tono durante le ultime puntate. Le anticipazioni di Amici 2024 svelano che l’artista ha cambiato professore, cosa che scopriremo domenica 15 dicembre. Ilan Muccino passerà dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli dopo una scampata eliminazione dal programma di Canale 5. I motivi? Ancora non si sanno, ma sembra che sia stato proprio il suo ex professore a prendere questa decisione.

E pensare che poco fa Ilan Muccino aveva ringraziato Rudy Zerbi dopo che il professore aveva deciso di mostrargli un excursus di tutti i momenti del ragazzo nel talent dall’inizio fino ad oggi, e il cantante si è reso conto insieme agli altri colleghi presenti in sala relax di quanto il suo atteggiamento fosse cambiato. Lui stesso si è accorto di avere oggi gli occhi più spenti, forse perchè risulta più concentrato sull’apparire che sul piacere a sè stesso. Per la gioia dei suoi fan, invece di venire eliminato, Ilan Muccino resterà nella scuola di Maria De Filippi cambiando squadra.

Amici 2024, Ilan Muccino bocciato da Rudy Zerbi: rapporto spezzato?

Le anticipazioni di Amici 2024 di Superguida Tv ci svelano che Ilan Muccino, cantante che sin dall’inizio del programma si è distinto per la sua dolcezza e sensibilità, entrerà a far parte della squadra di Anna Pettinelli dopo la bocciatura ricevuta da parte di Rudy Zerbi. Sebbene il rapporto fra i due si fosse rafforzato nell’ultimo periodo, forse il professore non era quello adatto per farlo crescere al meglio nel talent. Così, la Pettinelli lo accoglierà nella sua squadra. Non solo, la coach accoglierà anche Dedè, nuovo concorrente di Amici 2024.

Nella prossima puntata di Amici 2024, che andrà in onda domenica 15 dicembre, ci saranno ospiti d’eccezione a giudicare le performance dei cantanti. Attesissima è la presenza di Sting, ma vedremo anche due big della musica italiana: Alex Britti e i Ricchi e Poveri. Sempre secondo gli spoiler, scopriamo che sarà Antonia ad arrivare prima in classifica, dopo di lei invece, Senza Cri. In sfida giungerà Chiamamifaro che non ha convinto i giudici con la sua esibizione seduta al piano. Ora non ci resta che attendere per capire come si troverà Ilan Muccino insieme ad Anna Pettinelli e se riuscirà a mostrare di nuovo tutto il suo talento.