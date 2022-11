Amici 22, Aaron Cenere trasforma Mattia Zenzola da latinista a pianista/ La svolta

Amici 22, Mattia Zenzola e Aaron Cenere diventano vitali: il video social del duetto extra-talent sorprende

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere e Mattia Zenzola finiscono al centro dell’attenzione mediatica diventando virali via social. Accade con la condivisione di un video, messa a segno online dal profilo Instagram di Aaron, che immortala quest’ultimo -allievo cantautore protetto da Rudy Zerbi ad Amici 22- mentre intona il suo inedito lanciato al talent, Universale, e si lascia accompagnare in duetto da Mattia Zenzola. E non può di certo dirsi un duetto scontato quello di Aaron con il ballerino latinista e allievo di Raimondo Todaro ad Amici 22. Questo dal momento che, così come emerge nel video divenuto virale via social in queste ore, Mattia da latinista nel ballo segna la svolta in musica debuttando pubblicamente come pianista.

Le reazioni web al duetto extra-Amici 22

Mentre Aaron Cenere intona i lyrics dell’inedito Universale, infatti, Mattia accompagna il compagno di studio ad Amici 22 suonando il pianoforte. Delle immagini quest’ultime che destano parecchia curiosità tra i telespettatori del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, online. C’é chi tra gli internauti, infatti, si chiede come mai emerga solo in queste ore che Mattia Zenzola sia anche un musicista. Questo, sulla scia della polemica in corso nel web che taccia lo show di far emergere al talent il latinista più che per le velleità e il percorso artistico, in primis per le vicende d’amore e passione da lui avviate con la compagna di studi nella scuola, Maddalena Svevi. Quest’ultima, proprio come Mattia Zenzola, é una promessa e studente di ballo ad Amici 22. E, intanto, Mattia sfodera una nuova capacità artistica mostrandosi al piano e in duetto con Aaron Cenere, in un’esibizione social extra-Amici.

Come mai il talento e l’attitude di musicista in Mattia emergono solo ora e fuori dal contesto talent? Nel frattempo, si contano tra le reazioni più disparate a margine del video del curioso duetto. “Scusa ma da quand’é che Mattia suona? Ahaha ahaha, comunque stupendi, vi amo!”, si legge, non a caso, in uno dei commenti più aggreganti rilasciati dai telespettatori di Amici 22 più attivi su Instagram. E poi ancora, tra le altre reaction social al video: “I due finalisti”.

