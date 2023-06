Amici 22, Alessandra Celentano fa irruzione a Rock in Roma/ Samuele Segreto e Maddalena Svevi bocciati e…

Alessandra Celentano “irrompe” sul palco di Amici 22: lo spoiler TV di Rock in Roma – Full out

C’é grande attesa generale tra i telespettatori dei programmi TV Mediaset per la messa in onda di Rock In Roma – Full out, il concerto di Amici 22, dove Alessandra Celentano registra un’irruzione inaspettata sul palco. L’evento Rock in Roma, che vede i talenti uscenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, esibirsi in performance di canto e ballo, per rendere grazie all’occhio pubblico che li ha seguiti e per la promozione di Full out (la compilation dei singoli rilasciati dai cantanti), suscita online curiosità generale. Il che si rileva, dal momento che dell’evento registratosi l’11 giugno e previsto in onda in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity il 20 giugno 2023, spuntano online dei primi assaggi tra video e altre curiosità -riprese dalle fonti Superguidatv e Amici news- tra le annesse anticipazioni TV.

Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano/ Matrimonio? Finito dopo 6 anni

E a destare particolare curiosità generale é, intanto, quella che lo spoiler TV di Rock in Roma-Full out targato Amici 22 anticipa come un’irruzione sul palco di Alessandra Celentano. Particolare si preannuncia lo sketch in cui la temuta maestra di danza classica e volto Tv veterano di Amici, Alessandra Celentano, ruba la scena agli altri protagonisti, in particolare i talenti cantanti e ballerini uscenti dalla scuola delle arti. Quindi, l’artista porta in scena una ferrea lezione dell’esercitazione al ballo di danza classica, da registrarsi alla sbarra. Ordina al ballerino di hip hop Samuele Segreto di andare a “prendere una cosa dietro le quinte per lui e i compagni- come rendono noto le curiose anticipazioni TV riprese online dalle fonti-. Una volta indossate le scarpette, a tutti è toccato fare lezione alla sbarra”.

Chi sono i genitori di Alessandra Celentano/ La prof di Amici: "vengo da due famiglie di artisti"

E arriva il momento, per la nipote del Molleggiato Adriano Celentano, di fare valere l’importanza della danza classica, che lei rivendica come la maestra di tutti gli stili di ballo, con “un esercizio ad hoc per i ragazzi”, e il pupillo della maestra, Ramon Agnelli, isolato. Poi un esercizio per le ragazze”, come anticipa inoltre la duplice fonte dello spoiler TV.

Per la Celentano sarebbero delle insufficienze…

Durante la prova, il ballerino Samu riceve come voto una insufficienza pari a 3 dalla maestra, la quale sostiene di “aver trovato il giovane a 0”. Il voto, poi, però migliora diventando una sufficienza piena, con un’esibizione piena di Samuele Segreto. E tra le insufficienze é bocciata anche Maddalena Svevi, che sulla base della prova con la maestra a lei avversa ottiene un 1.5 come voto. Insomma Alessandra Celentano sembra non aver cambiato idea sui tanto rumoreggiati piccioncini top secret di Amici 22, dopo la fine del talent show.

Rosita Celentano, cugina Alessandra/ "Abbiamo un legame fortissimo, ci vogliamo molto bene"

Maddalena e Samu, che non si direbbero delle cime nella danza per la Celentano, entrambi concorrenti in quanto elementi nella squadra capeggiata dal maestro di danza Emanuel Lo ad Amici 22, finivano recentemente al centro del gossip che vedeva la ballerina intenta a voltare pagina in amore con il compagno, dopo aver lasciato Mattia Zenzola scegliendo di dare priorità agli studi della danza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA