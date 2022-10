Amici 22, Alessandra Celentano: Rudy Zerbi é il fidanzato?/ Todaro la bacia e…

Amici 22, Alessandra Celentano é sentimentalmente impegnata: al via il celeb quiz “chi é il fidanzato”?

Alessandra Celentano é ufficialmente fidanzata e a rivelare l’esistenza del nuovo fidanzato, seppur tenendone in incognita l’identità, é la diretta interessata ad Amici 22 di Maria De Filippi. Alla prima puntata del rinnovato talent di Canale 5, Amici 22, incalzata dalla conduttrice Maria De Filippi sulla sua situazione sentimentale, Alessandra Celentano ha ammesso di avere un nuovo fidanzato, senza nominarlo, e su Instagram la pagina social del talent ha indetto un celeb quiz dal punto di domanda “chi é il fidanzato?”. Come emerge dalle anticipazioni TV della nuova e terza puntata di Amici 22 di Maria De Filippi riprese da SuperGuidatv e Amici news, in onda il 1° ottobre su Canale 5, al rinnovato appuntamento domenicale del talent emerge che il web abbia provato a indovinare il nome del fidanzato top secret della maestra di danza classica e nipote del molleggiato Adriano Celentano e, tra i nomi proposti dagli internauti, spiccano il collega di quest’ultima ad Amici e insegnante di canto Rudy Zerbi, il collega e insegnante di ballo Raimondo Todaro e l’ex giudice al serale di Amici 21 nonché storico ex e ora ritrovato marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino.

Rispetto all’indizio lanciato dalla pagina Instagram di Amici 22, una foto sfocata che ritrae Alessandra Celentano con la nuova fiamma che sembrerebbe calvo, il web si direbbe più che certo del fatto che Rudy Zerbi possa rivelarsi il misterioso fidanzato della tanto tenuta maestra di danza classica.

Il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano é Rudy Zerbi, secondo il pubblico di Amici 22

Dal suo canto la Maestra smentisce l’ipotesi web e Rudy Zerbi sostiene che tra lui e la collega ci sia una grande amicizia, e non un amore, anche perché una relazione tra loro durerebbe come un gatto in tangenziale. Ed ecco che il “terzo incomodo”, Raimondo Todaro, si alza dalla cattedra di insegnante di ballo latin e bacia la collega “avversa”, dopo il fuoco di mille battaglie. Che sia Raimondo Todaro sia l’uomo X? L’ipotesi é azzardata, dal momento che l’ex volto di Ballando con le stelle, almeno formalmente, é tornato a fare coppia fissa con Francesca Tocca, la seducente ballerina professionista di Amici 22.

Poi, come se non bastasse, spunta un altro nome, tra i candidati al titolo di neo fidanzato di Alessandra Celentano. Si tratta dell’ex insegnate di ballo al talent, Garrison Rochelle. La maestra, però, si fa una grossa risata all’ascolto del nome dell’ex Amici. Insomma, almeno per il momento non ci siamo: il web ha toppato!

