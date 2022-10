Amici 22: Alessandra Celentano sospende il pupillo Ramon/Il gesto di Raimondo Todaro

Amici 22, Alessandra Celentano bacchetta Ramon Agnelli: arriva la sospensione, il retroscena

La nuova e terza puntata di Amici 22 di Maria De Filippi vede Ramon Agnelli subire una nuova sospensione da parte della sua stessa insegnante, Alessandra Celentano, con un inaspettato intervento in favore del ballerino di Raimondo Todaro. L’occasione dello scontro é lo spazio TV della puntata che vede il ballerino classico, fiore all’occhiello della scuola secondo la maestra di danza classica tanto da meritare 10 come voto alle nuove verifiche della Celentano, confortare Ludovica Grimaldi, che ha ricevuto un arduo compito. Si tratta di una coreografia a prova di sensualità montata da Alessandra Celentano sulla ballerina professionista di Amici 22, Francesca Tocca, che metterebbe in risalto i punti di debolezza della ballerina di hip hop di Emanuel Lo, in fatto di femminilità e linee fisiche, che quest’ultima non ha propriamente conformi ai canoni ideali nella danza.

Amici 22, Mattia Zenzola vince il ballo?/ Anbeta tradisce la Celentano: il voto é...

In puntata, emerge che Ramon Agnelli abbia esortato la compagna di studio e rivale Ludovica Grimaldi a studiare la coreografia assegnatale da Alessandra Celentano nonostante il rifiuto del team capeggiato da Emanuel Lo di accettare il compito -in quanto ritenuto non costruttivo, ma lesivo dell’autostima della ballerina. Ma non solo, perché Ramon aumenta il carico suggerendo a Ludovica di sfoggiare la mise che più preferisce in occasione della choreo -che su richiesta della Celentano prevede un intimate look reggiseno e mini slip, per poi lanciare un pronostico, ovvero che Emanuel Lo e Alessandra Celentano avrebbero di certo litigato in puntata.

Amici 22, Alessandra Celentano: Rudy Zerbi é il fidanzato?/ Todaro la bacia e...

Una serie di atteggiamenti che alla terza puntata di Amici 22 fanno storcere il naso ad Alessandra Celentano, tanto che la maestra di danza classica decide di sospendere la maglia al pupillo Ramon Agnelli, ritenendo irrispettosa in quanto fuori dalle righe la condotta del suo stesso allievo.

Esplode lo scontro ad Amici 22: intervengono Raimondo Todaro e Rudy Zerbi

Ramon si oppone alla scelta dell’insegnante, ritenendola “too much”, quindi eccessiva, e a fargli eco é l’altro insegnante di ballo Raimondo Todaro, che si alza dalla cattedra battendo le mani al pubblico che unanime applaude alla contestazione del giovane ad Amici 22, per il coraggio mostrato dal ragazzo di prendere posizione contro la sua stessa insegnante. E ad intervenire nello scontro infuocato é infine l’insegnante di canto Rudy Zerbi.

Amici 22, Emanuel Lo contro Alessandra Celentano/"La sfida vs Federica? Non é danza!"

Quest’ultimo taccia Raimondo Todaro di mancanza di rispetto, dimostrata verso la collega Alessandra Celentano. Quali risvolti avrà lo scontro intestino ad Amici 22? Che Ramon Agnelli, alla sua seconda sospensione, rischi il banco di ballo?













© RIPRODUZIONE RISERVATA