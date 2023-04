Amici 22, Alessio Cavaliere: che succede dopo l’eliminazione?/ “Amaro in bocca..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere torna a Napoli dopo l’eliminazione: silenzio rotto via social

É l’eliminato del quarto serale di Amici 22, inaspettato per molti spettatori del talent, e intanto Alessio Cavaliere rompe il silenzio sull’uscita di scena dal talent show di Maria De Filippi. L’occasione che il ballerino di hip hop ha per tornare a parlare di sé é il suo ritorno in attività sui social. Reduce dalla sconfitta subita al ballottaggio finale, che al termine della quarta puntata serale lo vedeva schierato contro il ballerino rivale e amico Mattia Zenzola, l’ormai ex Amici 22 pubblica via Instagram un video del ritorno alla vita di tutti i giorni come un nostalgico addio ai riflettori del talent, ma intriso di speranza per il futuro.

“Eccoci qui, di ritorno nella mia bella

Napoli. Che viaggio -si legge tra le righe del post del silenzio rotto da Alessio Cavaliere sull’eliminazione ad Amici 22-. Rendersi conto che è finita lascia un po’ d’amaro in bocca, ma basta uno sguardo al passato per rendermi conto quanto quest’esperienza mi abbia cambiato la vita”. E la caption condivisa a corredo di un post che immortala le esclusive immagini del ritorno di Alessio Cavaliere nell’amata città d’origine del ballerino, Napoli, poi prosegue anche con parole di gratitudine verso Amici 22 e l’opportunità della partecipazione al talent show: “Grazie Maria, per quello che è oggi Amici. Grazie, per tutte le giornate no, per le incomprensioni, per i pianti, per le gioie, per i sorrisi e per gli sguardi, per tutte le porte in faccia e per i complimenti che fanno bene al cuore, per aver avuto la possibilità di conoscere delle persone fantastiche, senza le quali il percorso non sarebbe stato lo stesso. Grazie ragazzi, vi devo tanto. Grazie a tutte le persone che lavorano attorno a questa

macchina enorme,grazie alla redazione grazie per ogni buongiorno, sempre col sorriso e con la voglia di iniziare un’altra meravigliosa giornata. Grazie a tutti i professionisti, che hanno svolto e stanno

svolgendo un lavoro impressionante. Grazie per tutte le volte che vi è toccato sentirmi giù, impanicato, piangnone. Grazie ai prof, grazie Raimondo, per la fiducia e per aver

creduto in me sin dal primo giorno. È stato meraviglioso lavorare insieme”.

Il messaggio social d’addio ad Amici 22

E in conclusione, con tanto di auguri sentiti di Buona Pasqua l’ex Amici 22, poi, palesa di sentirsi fiero e felice per l’Alessio Cavaliere di oggi, ben al di là dell’eliminazione al talent show: “Grazie perché Amici è un mondo a sè, che riceve talenti e li sforna col doppio delle loro capacità. E infine, non per importanza, ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicino, sempre, col cuore e con la mente.

Mi sento bene, sono felice. Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato in questi mesi, perché nulla è scontato,

mi sono sentito a casa. Tu che stai leggendo, sì, ringrazio anche te per essere

arrivato fin qui. La vita è stupenda, apprezziamone ogni sfumatura.

Buona Pasqua uagliù nu bac’*”.

