Uomini e donne anticipazioni, dove eravamo rimasti

Continua con grande successo questa edizione di Uomini e Donne, che sta portando avanti storie appassionanti e per nulla scontate. Martina De Ioannon si è dimostrata la tronista perfetta, mentre Gemma Galgani è tornata “nel personaggio” con la storia finita malissimo con Fabio Cannone, cavaliere con il quale sembrava andare tutto a meraviglia. Cos’è successo nell’ultima puntata? Ieri abbiamo visto seduta al centro dello studio Sabrina che sta conoscendo Diego, o meglio, stava conoscendo Diego. Dopo aver scoperto che lui non ha dato la stessa importanza al loro rapporto intimo, ha deciso di lasciarlo e di tornare a sedersi nel parterre femminile.

Poi un colpo di scena su Marco, nuova recluta del parterre maschile. Alessio ha alzato la mano e ha confessato di averlo sentito parlare nel camerino con la sua ex, promettendogli una serata insieme. Si è passati poi a Michele Longobardi: il suo trono non s’ha da fare. Veronica ha abbandonato di nuovo lo studio dopo aver – di nuovo – attaccato briga con il tronista e averlo offeso dandogli del pagliaccio. Cosa succederà durante la puntata di oggi 10 dicembre 2024? Vediamo le anticipazioni di Uomini e Donne.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Fabio scrive una lettera a Gemma

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, martedì 10 dicembre 2024 si parlerà di Francesca Sorrentino. La tronista, come Michele Longobardi sembra non costruire nulla insieme ai suoi corteggiatori. Non solo, durante la puntata scopriremo che ha litigato con tutti i ragazzi che sono scesi per lei. Il motivo? Nessuno di loro le ha fatto gli auguri di buon compleanno, cosa che l’ha ferita profondamente. Secondo i fan di Uomini e Donne, sembra che il suo trono sia a rischio chiusura, esattamente come sta succedendo al “collega” Michele.

Si passerà poi a Gemma e Fabio, love story che sta appassionando quasi come i vecchi tempi in cui Giorgio Manetti si sedeva al centro studio ogni giorno. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dopo la segnalazione sulla fidanzata in Spagna, Fabio Cannone ha scritto una lettera a Gemma dopo che entrambi hanno deciso di rompere la frequentazione. Sarà Maria De Filippi a leggerla. Sul biglietto ci saranno scritte parole durissime nei confronti della dama torinese, tacciata di essere falsa e solo alla ricerca di spettacolo. “Fiera” di lui, Tina Cipollari ballerà con Fabio.

Dove vedere Uomini e Donne in Streaming

Per non perdere nessun dettaglio della puntata di Uomini e Donne di oggi 10 dicembre 2024 basta collegarsi su Canale 5 a partire dalle 14.45. La puntata dura fino alle ore 16.00 ed è possibile seguirla in streaming anche su Mediaset Infinity dove i telespettatori possono collegarsi in qualsiasi momento per rivedere tutte le puntate. Uomini e Donne è visibile anche su Witty Tv dove vengono anche riproposti gli spezzoni più coinvolgenti delle puntate.