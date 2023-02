Amici 22, Alessio eliminato e non al serale?/ La sfida “tacchi” Celentano divide

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere rischia di non accedere al serale?

Alessio Cavaliere é un possibile nuovo eliminato ad Amici 22 di Maria De Filippi, dal momento che Alessandra Celentano lo sfida a prova di tacchi, mettendolo in difficoltà. Così come emerge nel daytime di Amici 22, datato 23 febbraio 2023, quando é ormai vicino il via al serale di Amici 22 Alessio Cavaliere potrebbe non essere promosso all’upgrade di concorrente della fase finale del talent di Maria De Filippi, presumibilmente in partenza nella primavera 2023 della programmazione Mediaset. Il rischio di sostituzione o eliminazione per il napoletano subentra con l’arduo compito che Alessandra Celentano ha assegnato al campano, come la stessa maestra di danza classica lascia intendere alla nuova convocazione in sala studio di Alessio Cavaliere. Al rinnovato daytime di Amici 22, in confidenza con il ballerino e a margine del nuovo compito la maestra ammette di aver compromesso la valutazione generale di Alessio nel ballo con la nuova assegnazione che chiama il giovane rappresentante di hip hop ad una prova “heels”, che apre agli orizzonti rainbow di gender nella danza.

Il giudizio e la messa in discussione di Alessandra Celentano su Alessio Cavaliere divide l’opinione del pubblico

“L’idea che avevo di te é quella che sicuramente a livello di stile ci sei… hai avuto incertezze, ma in generale hai fatto un buon compito -fa sapere al diretto interessato e allievo di Raimondo Todaro, la maestra -, e posso capire che sei ballerino hip hop… Il che ti ha abbassato il voto…”. Tuttavia la maestra valuta anche in positivo il fatto che Alessio, in quanto ballerino di hip hop, si sia messo in discussione in uno stile che non gli compete e a prova di tacchi, oltre al consiglio lanciato al giovane di lasciarsi andare anche in ciò che non si sente cucito addosso: “é un atto importante anche per testarti…e un’altra cosa…sei più presente qui un po’ meno perché preoccupato”.

Che Alessio Cavaliere rischia, quindi, l’eliminazione o sostituzione nel team di Raimondo Todaro, in vista del serale? Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori attivi via social si spacca tra le reazioni più disparate: “dovrebbero fare un corso full immersion di heels dance per capire di cosa parlano, prima di dare giudizi a vanvera, dai”, si legge tra i commenti social, perlopiù aggreganti e di supporto per Alessio. E ancora: ” Alessio é un ballerino davvero bravissimo, non c’è bisogno di testarlo in altro. Todaro dagli la maglia, fine!”. “Ahahahah che ca**ate spara la Cele, oggi? Sinceramente ho visto uno che i tacchi non sa cosa siano…Mai indossato tacchi nella mia vita (e non lo farò mai), a vederli entrambi mi si sono slogate le caviglie”, si legge tra le contestazioni dell’assegnazione della Celentano.

I maestri Todaro ed Emanuel Lo incontrano i propri allievi in vista del Serale, le fragilità di Aaron e il compito di Alessio sui tacchi! Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi di #Amici22? Guardate QUI ⬇️ https://t.co/ykXdp40nis — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 23, 2023













