Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola finiscono a rischio eliminazione: che succede al quarto serale?

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con il preannunciato nuovo eliminato previsto tra Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere, al quarto serale del talent show. Sembra incredibile, ma dopo l’eliminazione di Samuele Segreto, eliminato del terzo serale, il quarto serale di Amici 22 si preannuncia con una nuova eliminazione tra i concorrenti del circuito ballo, competitor in parallelo con il circuito canto per la qualificazione alla finale del talent show. Così come annunciano gli spoiler TV forniti da Amici news e Superguida TV, dell’attesa quarta puntata serale la cui messa in onda é prevista nella prima serata dell’ 8 aprile in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity , i ballerini e compagni nella squadra capeggiata da Arisa e Raimondo Todaro, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, finiscono a rischio eliminazione. Chiaramente la veridicità degli spoiler TV va verificata con la messa in onda della preannunciata puntata, quando gli stessi potrebbero smentirsi o confermarsi.

Amici 22, Alessio vs Mattia: chi é eliminato?/ Il pronostico della 4a puntata serale

Intanto, nella nuova puntata serale della sfida a tre squadre improntata su tre manche ad eliminazione certa, si prevede che Alessio e Mattia finiscano al ballottaggio finale per la decretazione dell’eliminato in quanto nominati a rischio prima dai professori e caposquadra avversi e poi bocciati dai giudici rispettivamente al termine della prima e terza manche di gioco. Ma chi é l’eliminato provvisorio della seconda manche, che viene poi salvato dai giudici al confronto con gli ormai candidati all’eliminazione certa? A salvarsi da ogni rischio, ad un passo dal via al ballottaggio definitivo, é Angelina Mango. R chi sarà, in definitiva, ad abbandonare il serale di Amici 22, tra Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, resta un punto di domanda, che tra gli annessi pronostici dell’occhio pubblico nel web vede l’opinione generale internauta scommettere sulla eliminazione dell’ultimo ingresso nel circuito danza competitor, Alessio, in favore al veterano Mattia. Quest’ultimo tenta per il secondo anno consecutivo di vincere Amici, dopo il ritiro ad Amici 21 dovuto ad un infortunio, lo scorso anno.

Teo Teocoli show a Splendida Cornice/ "Disertai leva e fui arrestato, con Califano...

Il pronostico indica Alessio, come il preannunciato eliminato al quarto serale di Amici 22: gli indicatori- spoiler tv

Ma dal momento che l’eliminato é decretato dalle votazioni espresse dai giudici preposti al serale, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, tutto potrebbe accadere, anche nella ipotesi che sia Mattia Zenzola a vedersi costretto a lasciare la scuola dei talenti. Al sentiment web, intanto, si aggiungono altri indicatori nell’anticipazione dell’eliminato. Nell’attesa puntata Mattia Zenzola torna a riconquistarsi la vittoria della gara Tim settimanale concorrendo così per la vittoria del premio Tim del valore di 30mila euro previsto alla finale di Amici 22. Mattia sarebbe quindi salvo alla luce degli indicatori web e Tim, ma risulta ultimo classificato alla rinnovata gara di ballo apert tra i concorrenti ballerini nella scuola e da Marcello Sacchetta, la cui classifica di fine gara premia come primo classificato Alessio. Alla luce dei tre indicatori, sentiment web, televoto della community Tim e la quota giudici rappresentata da Sacchetta, quindi, in un pronostico consuntivo a prima firma di Il sussidiario.net Alessio Cavaliere potrebbe dirsi l’eliminato annunciato al quarto serale di Amici 22.

