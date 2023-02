Amici 22, Angelina Mango: Arisa la sfida su Elisa/ Web in tilt: c’entra papà Mango

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango esegue la prova di Arisa: le reaction

Angelina Mango emoziona tutti, dentro e fuori lo spazio e il tempo di una live performance ad Amici 22 di Maria De Filippi, ricordando Pino Mango. Accade con la nuova puntata domenicale di Amici 22, quando la figlia d’arte di Laura Valente, ex lead-voice dei Matia Bazar, e il compianto poeta cantautore Pino Mango -stroncato da un infarto nel mezzo di un’apparizione sul palco- subisce una messa in sfida. Nello studio TV Arisa, cantante popolare e insegnante di canto al talent show, chiama la figlia d’arte ad un compito. Ossia l’esecuzione di una cover sulle note di Dancing, un brano originale di Elisa. Una prova che chiama Angelina Mango a sfoderare il tuo talento, in termini di estensione vocale e al contempo l’interpretazione e l’intenzione vocale, facendosi da intermediario tra il senso della canzone e chi l’ascolta. Compito superato? A quanto pare la prova per Angelina Mango é superata a pieni voti! Arisa sorride sognante, mentre Angelina si lascia andare sul palco. E a suon di live vocals, peraltro, ricorda i genitori d’arte, in una performance travolgente, commossa e commovente.

Il verdetto di Arisa e il web su Angelina Mango

A chi l’ha attaccata, tacciandola di aver messo in difficoltà l’allieva di Lorella Cuccarini, assegnando alla giovane un arduo “confronto” con Elisa , Arisa replica: “Il compito era giusto e la prova é superata”. Insomma, l’intento reale di Arisa sarebbe stato quello di aiutare la figlia d’arte a sfoderare tutti il suo potenziale , a prova di cover. E, intanto, piovono i consensi dei telespettatori attivi via social, in una moltitudine di commenti dove emerge un senso di gratitudine generale nutrito verso Angelina. E il motivo é il ricordo che lei dona della voce di papà Mango.

“Complimenti, sarebbe bello se cantasse un brano di Mango”, “MANGO, ASCOLTA DAL CIELO LA TUA ANGELINA… GLI HAI LASCIATO TUTTO QUESTO” , si legge tra i pensieri social più aggreganti. “Elisa è molto difficile da interpretare. Brava, l’ha resa personale”, emerge poi tra gli altri consensi del web, a margine di un video della cover di Angelina, che é ora virale su TikTok.

