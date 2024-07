Mahmood e Angelina Mango sotto attacco a Battiti Live

Nel corso della puntata andata in onda lunedì sera del programma musicale dell’estate abbiamo visto avvicendarsi sul palco molti dei volti noti della canzone italiana, da Angelina Mango a Mahmood, e i due ex vincitori del Festival di Sanremo sono finiti nel mirino del pubblico per il loro outfit, che ha catturato l’occhio e fatto chiacchierare il pubblico dal divano di casa, sui social sono stati in moltissimi a puntare il dito, in maniera ironica e scherzosa, contro la figlia d’arte e il due volte trionfatore della kermesse musicale più importante d’Italia: “Lui sembrava in mutande alla Fantozzi, lei era vestita come se dovesse andare in palestra”.

Insomma, I look sfoggiati da Angelina Mango e Mahmood sono finito sotto la lente d’ingrandimento e ancora una volta Battiti Live si è rivelato un programma in grado di regalare materiale alla stampa e scatenare la simpatia dei telespettatori da casa di Canale Cinque.

Angelina Mango prosegue l’ascesa dopo Sanremo

Per la figlia del compianto Pino il periodo continua a essere particolarmente felice, e dopo il trionfo all’Ariston e la partecipazione all’Eurovision Song Contest di Stoccolma proseguono i concerti di Angelina Mango in giro per l’Italia, che sta girando lo stivale da nord a sud, isole comprese, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti quei fan che non l’hanno mai abbandonata da Amici in poi.

Di recente l’ex allieva di Maria De Filippi è tornata a parlare dei primi passi mossi in carriera, prima di approdare nella celebre casetta di Canale Cinque: “Avevo finito la scuola da tre anni e, complice anche il Covid, non avevo nulla in mano. Mi sentivo improduttiva. Ho considerato l’idea di andare all’estero. Alla fine, invece, ho mandato un provino ad Amici”. Un percorso, quello di Angelina Mango, che ricorda anche quello di Mahmood, che dopo due partecipazioni a Sanremo Giovani ha fatto bingo vincendo in Riviera nel 2019 con il brano Soldi, prima di veder decollare la carriera.