È un’estate d’oro per Angelina Mango, come il disco che si è aggiudicata per il suo album ufficiale, Poké Melodrama. Non potrebbe chiedere di meglio la vincitrice di Sanremo 2024, fresca di un tour europeo che l’ha vista esibirsi in location da sogno come l’Isola di Wight in Inghilterra e Santiago De Compostela in Spagna. Un successo che renderebbe indubbiamente orgoglioso il padre Pino Mango, anche se su questo aspetto Angelina preferisce sorvolare.

“Non voglio chiedermi cosa penserebbe, sarebbe un lampo fine a sé stesso e forse nocivo. La mia musica è distante dalla sua, dai suoi gusti, non ci sono dubbi. Tengo lontano anche l’affanno di essere all’altezza di ciò che mi ha trasmesso”, ha dichiarato in una bella intervista a Vanity Fair. “Oggi non mi stupisce quando mi dicono che sono qui solo per il mio cognome. Ma chi mi ascolta non ha questo tipo di pregiudizio nei miei confronti”, sottolinea soddisfatta la cantante.

Angelina Mango, la svolta dopo il provino inviato ad Amici: “Era una possibilità che avevo escluso ma poi…”

D’altronde, Angelina Mango è riuscita a costruirsi una sua strada unicamente con le sue forze e il suo talento, affinato grazie alla partecipazione ad Amici, un talent a cui non avrebbe mai pensato di partecipare. Ci sono però treni da prendere al volo e quello di Maria De Filippi non se lo è fatto sfuggire. “Avevo sempre escluso la partecipazione a un talent, non perché avessi pregiudizi nei confronti di quel tipo di programma: è che ero sicura di non poterlo affrontare a livello personale”, confida sempre sulle pagine di Vanity Fair. Poi la svolta, nel momento più duro della pandemia.

“Avevo finito la scuola da tre anni e, complice anche il Covid, non avevo nulla in mano. Mi sentivo improduttiva. Ho considerato l’idea di andare all’estero. Alla fine, invece, ho mandato un provino ad Amici”. Da lì in avanti è stato tutto o quasi in discesa per Angelina Mango, che sarà una delle più attese questa sera per l’esibizione davanti al pubblico di Battiti Live 2024.