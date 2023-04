Amici 22, Angelina Mango canta Lunedì e ribalta la classifica/ L’effetto cover

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango reinventa Salmo: le reaction alla cover di Lunedì

É la più discussa tra i concorrenti di Amici 22 e, intanto, Angelina Mango registra una notevole influenza in classifica con la cover di Lunedì, eseguita riscrivendo Salmo.

L’occasione della rivisitazione personale di Lunedì é la sesta puntata serale di Amici 22 in corso, quando la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango esegue la cover sulle note del cantautore e rapper Salmo, della canzone Lunedì, per un’esibizione che i più – tra gli spettatori di Amici – ritengono un omaggio di Angelina al papà d’arte, Pino Mango, la cui morte ha segnato per sempre la vita della giovane concorrente in corsa per un posto alla finale del talent show di Maria De Filippi, giunto all’edizione di Amici 22.

La prova cover di Angelina Mango, cantautrice e membro della squadra in corsa al serale di Amici 22 capeggiata da Emanuel Lo e l’insegnante di canto e sua mentore Lorella Cuccarini, é intanto una perla da classifica, in termini di riproduzioni sulle piattaforme musicali e social. Via social, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, fioccano le interazioni di consenso da parte degli internauti, con in particolare le condivisioni di alcuni video che immortalano la travolgente cover della Mango junior. E anche su Spotify Italia, la piattaforma dedicata alle riproduzioni in streaming, registra l’influenza della Mango in favore a Salmo, dal momento che Lunedì mette a segno un aumento in termini di stream con all’attivo oltre 60 milioni di ascolti complessivi e una certificazione di disco di platino targata FIMI.

Le barre a prima firma di Angelina Mango in aggiunta al testo di Lunedì

E l’influenza esercitata dalla figlia d’arte consiste anche nella rivisitazione scritta a prima firma dalla Mango con delle barre cantate in aggiunta al testo originale di Lunedì, che rievocherebbero il retroscena di un ricordo familiare:

“Un’infanzia felice, ecco quello che avevo

l’aria buona e il camino, il profumo del vino. Gli angeli custodi a proteggere casa,

fonte di giovinezza, corda che non si spezza. Mamma e papà, i miei poli opposti.

l’ironia delle sorti, il valore dei soldi

sono cresciuta sana come un pesce

ma agli occhi di Dio eravamo esche

ho abboccato al dolore, sboccato per ore

dovevo suonare per andare altrove”.

La cover che Angelina Mango registra al sesto serale di Amici 22, intanto, per il sentiment dell’occhio pubblico attivo nel web vuole essere un omaggio al compianto Pino Mango, che veniva a mancare nella data di lunedì 8 dicembre 2014. Sul solo re dei social, TikTok, un solo video della cover registra oltre 113mila cuori di consensi web, segno che la performance della figlia d’arte sulle note di Salmo abbia fatto breccia nei fruitori di musica.











