Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano sono in crisi? Cosa sappiamo

Cosa sta succedendo tra Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano? C’è aria di crisi per la coppia? O, addirittura, si sono lasciati? Sono queste le domande che molti fan della cantante si stanno ponendo in questi giorni, soprattutto di fronte alla scomparsa di Antonio dalla ‘vita social’ di Angelina.

“Sono completamente cosparsa d’amore” ha scritto Angelina Mango su Instagram, a corredo di una serie di scatti che immortalano le sue festività. Nelle foto, la cantante è insieme ad amici e parenti in varie situazioni; spicca anche una foto in cui è presente Gianluca Ginoble, del trio Il Volo. Tuttavia, c’è un’assenza che i fan hanno subito notato in queste foto, ed è quella di Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango.

È bastata questa assenza a scatenare i dubbi dei fan di Angelina Mango. Molti hanno iniziato ad ipotizzare che i due si siano lasciati, anche perché Antonio Cirigliano sarebbe scomparso dai social di Angelina da molto più tempo. Non c’è traccia di lui da novembre dello scorso anno, il che appare strano, visto che la cantante pubblica spesso contenuti insieme al suo fidanzato, così come, d’altronde, fa anche lui sul suo profilo Instagram. Al momento, non ci sono conferme del fatto che Angelina e Antonio si siano lasciati, anche se la mancanza di foto insieme nel periodo natalizio sembra essere un indizio indicativo sulla situazione sentimentale della cantante che, ricordiamo, ad ottobre ha annunciato il suo ritiro momentaneo dalle scene. Angelina Mango, con un comunicato, ha rivelato la necessità di dare priorità a se stessa e alla sua salute, da allora i fan attendono con ansia il suo ritorno sui palchi di tutta Italia.

