Bruttissima disavventura per Angelina Mango, finita in ospedale. A raccontare quello che le è successo è stata la stessa cantante con un post su Instagram. “Le novità sono due” ha premesso l’ex allieva di Amici e vincitrice dello scorso Festival di Sanremo, per poi spiegare: “La prima è che mi sono ustionata con l’acqua bollente che mi sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso e la seconda è questa” e a quel punto del video Mango inquadra quello che sembrerebbe essere un cucciolo di Barboncino color nocciola.

Saranno state sicuramente ore di apprensione per Angelina e la sua famiglia ma a giudicare dal video e dalle sue dichiarazioni l’ustione non dovrebbe essere grave anche perché la cantante racconta il fatto abbastanza serenamente. Angelina Mango è finita al Pronto Soccorso dopo essersi ustionata non ha fornito altre informazioni nè è scesa nel dettaglio. Una volta spiegato cos’è successo e passata la paura e lo spavento iniziale, tuttavia, sembra che la situazione adesso sia sotto controllo. La cantante è pronta a godersi con le persone che ama le Feste di Natale e di Fine Anno.

Negli ultimi mesi si è generata ovviamente molta apprensione nei confronti di Angelina Mango. Ad ottobre la cantante è stata costretta ad annullare il suo tour per motivi di salute, per colpa di una rinofaringite acuta. I fan si sono molto preoccupati per lei, soprattutto perché la cantante è stata lontana dai social per parecchio tempo, ritornando a pubblicare contenuti solo pochi giorni fa. “Grazie per avermi cercata, I’m here”, aveva scritto Angelina, facendo intuire che i follower le avevano fatto sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza durante questo periodo di assenza. Adesso Angelina Mango ha annunciato di essere finita al PS per un’ustione, nel farlo ha usato un filtro scherzoso per sdrammatizzare.