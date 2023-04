Amici 22, Angelina Mango e Wax vicini: la nuova coppia?/ “Fuori da qua, scappo…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax sono sempre più vicini e complici rivali: che succede tra i due cantanti?

Angelina Mango e Wax sono la preannunciata nuova coppia di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo per l’occhio pubblico, dal momento che i due cantautori palesano di aver stretto un solido rapporto improntato sulla stima e l’affetto reciproci, ben al di là della competizione che li vede protagonisti al talent show dei talenti scoperti da Maria De Filippi. Mentre il cerchio dei concorrenti in corsa per un posto alla finale di Amici 22 si stringe, nell’attesa del quarto serale del talent show Angelina Mango e Wax tornano ancora una volta a mostrarsi molto vicini e complici. Così come emerge nel daytime di Amici 22, l’occasione della vicinanza tra Angelina e Wax é un dialogo intimista, dove i due si incalzano a vicenda sul senso del talent show, e quindi l’insegnamento che il programma dei talenti rappresenterebbe in definitiva per loro.

“Probabilmente ho imparato ad affrontare le cose subito e non scappare… io scappo sempre…-fa sapere in confidenza con Wax, Angelina Mango, che così si mette a nudo con il rivale complice sulla lezione appresa nella scuola-, fuori non ce la faccio a non scappare via…”. A cuore aperto, nella complicità condivisa con Wax, Angelina Mango sembra così dare libero sfogo al lato di sé più recondito. E la stessa cosa sembra valere per Wax, a detta dei rispettivi fandom dei due cantanti attivi via web.

Web in tilt per Wax e Angelina: le reaction alla “coppia” TV di Amici 22

“Ho imparato a non tradire le mie emozioni…Mi manipolavo tanto da solo… prima di entrare qua non piangevo… -confessa dal suo canto, Wax, ad Angelina Mango…- qui dentro piango mentre faccio una canzone, qui lo faccio”. Insomma, grazie al talent show se Angelina ha imparato ad affrontare la realtà in tutte le sue sfaccettature, Wax ha imparato a mostrare le sue emozioni: “questa é una scoperta…- aggiunge con tono intimista, il cantautore dai capelli rossi, lasciandosi andare alla confidenza fatta ad Angelina-, se sei arrabbiato non ti devi vergognare, io mi vergognavo anche di essere felice”.

E, intanto, sulla pagina Instagram di Amici, non si sprecano tra le reaction social più disparate sulla complicità nel rapporto a due palesata dalla presunta neo “coppia” TV: “Angelina attratta dal bullo”, “a me questi hanno stancato…basta… sempre loro”, si legge tra i commenti social più aggreganti, e poi ancora, “Io come la produzione che prega si fidanzino”, “raga io non ce la faccio più… sono totalmente persa per loro due”.

