Amici 22, Angelina Mango fa il pieno di stream/ Tommy alle spalle di Wax : la classifica Spotify

Si infiamma la competizione nell’industria musicale tra i talenti uscenti di Amici di Maria De Filippi, con Angelina Mango che attualmente sbaraglia la concorrenza nel canto, su Spotify Italia. Stando ai dati di streaming aggiornati sulla piattaforma musicale di Spotify alla odierna 25 giugno 2023 e relativi agli ultimi singoli lanciati dagli ex Amici, infatti, la cantautrice lucana e figlia d’arte di Laura Valente e il compianto cantautore Pino Mango registra il più alto volume di riproduzioni in streaming.

Relativamente ai singoli lanciati per l’estate 2023, Angelina Mango é a quasi quota 10 milioni di stream su Spotify (9.771.583) con “Ci pensiamo domani”, che é l’unico singolo rilasciato ad Amici 22 che sia riuscito ad aggiudicarsi la certificazione di Disco d’oro. Alle spalle della figlia d’arte si colloca al secondo posto poi Wax con “Anni ’70”, che conta quota 2.726.904 di ascolti e il terzo podio va all’accoppiata Tommy Dali con NDG e la loro “Miss”, che ha superato i 500.000 stream complessivi (533.199). Relativamente alla competizione di Amici 22, poi, si rileva al quarto posto nella classifica Spotify a prima firma Il sussidiario.net, Aaron Cenere, e la sua “Visione Led”, con 253.466 ascolti. L’altro ex Amici 22, Cricca, é quinto, con il singolo estivo Australia, e sesta Federica Andreani con Fulmini, a quota 50.726 stream. Settimo Niveo, che con Non mi va ottiene 44.029 stream. Ottavo il compagno della cantante, Piccolo G, con 37.608 stream per il nuovo singolo Zero.

I dati di streaming degli altri ex Amici

Questi, i dati della classifica che stiliamo per gli ex Amici 22. Ma quali sono i dati dei lavori estivi degli altri ex Amici? L’ex Amici 20, Sangiovanni, compete nell’industria musicale con il singolo La fine del mondo in duetto con Mr Rain, registrando quota 6 milioni di stream. L’ex Amici 21 Luigi Strangis unisce le forze con Matteo Romano nel singolo Tulipani blu, che é a quota 1.759.233 stream. E tra i singoli estivi freschi di rilascio l’ex Amici 21 LDA mette a segno 394.834 ascolti con il singolo “Granita” e il concittadino di Napoli ed ex Amici 20 Aka7even con Rock’n’roll invece conta 161.706 stream. Tra gli altri ex Amici 20 poi, Deddy con Balla registra quota 249.745 ascolti su Spotify Italia. Tra gli ex Amici 21 il fedele compagno di avventura in musica si LDA, Albe, conquista con Così come sei 269.769 stream.

Chiaramente nel mezzo degli eventi di promozione musicali in corso i dati di vendita in cui confluiscono gli streaming su Spotify sono destinati a subire oscillazioni.

In particolare con l’influenza di eventi come Battiti live e Tim Summer Hits. Nel secondo é previsto la partecipazione degli ex Amici Angelina, LDA, Luigi Strangis e Wax, nel primo presenziando invece Aka 7even, Angelina, Federica, LDA, Luigi Strangis, Piccolo G e Wax.

