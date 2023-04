Amici 22, Angelina Mango raccomandata?/ La sentenza di Laura Pausini

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango sorprende al quinto serale: parla Laura Pausini

Angelina Mango é il talento, tra i ballerini cantanti competitor di Amici 22, più chiacchierato al quinto serale del talent show e sul suo conto anche Laura Pausini ora rompe il silenzio social. La quinta puntata serale di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 15 aprile 2023, registra la conferma che Angelina Mango sia una garanzia a titolo di entertainment di high level, sulle reti Mediaset. La figlia d’arte dell’ex lead-voice dei Maria Bazar, Laura Valente, e il compianto cantautore Pino Mango, al rinnovato appuntamento serale del talent di Maria De Filippi sfodera la duttilità del suo talento nel canto esibendosi in più performance, sia in solitaria che in duetto con il compagno di squadra nei CuccaLo, Cricca. E il tutto può dirsi una performance brillante, a detta del sentiment di occhio e orecchio pubblico attivo nel web, dove non manca neanche l’elogio social di Laura Pausini.

Al quinto serale Angelina Mango si esibisce sulle note della hit estiva Don’t Go Yet di Camila Cabello, riscrivendo l’originale con l’aggiunta di barre a prima firma, per poi spaziare ancora nella musica prestandosi a California Dreaming. E sempre a prova di cover la figlia d’arte emoziona, anche sulle note del brano cult Quanno Chiove del repertorio made in Italy e in lingua napoletana, di Pino Daniele, arrivando a sorprendere con la sua versione di New Rules di Dua Lipa. Le esibizioni dell’allieva cantautrice di Lorella Cuccarini registrano un esorbitante volume di consensi social nel web, in particolare su TikTok.

Il commento che replica all’accusa web

Sono virali, infatti, i video delle prove a suon di vocalizzi e scrittura musicali che Angelina Mango segna al suo quinto serale, dove non a caso lei si consacra come la favorita -tra i concorrenti in corsa al talent- sia alla vittoria del circuito canto che a quella del montepremi finale di Amici 22. Fioccano consensi, tra le reaction social degli utenti nel web per lei e persino un’artista italiana e di fama internazionale del calibro di Laura Pausini encomia l’allieva di Amici, lasciando intendere di voler replicare all’accusa web. Quella di chi taccia Angelina di essere raccomandata nell’industria musicale italiana, e ad Amici, perché figlia d’arte.

“Angelina è una bomba!“, esclama in modo secco, Laura Pausini, rompendo così il silenzio social sul conto della figlia d’arte di Amici 22 e in un cinguettio su Twitter. “…Sí…ha una voce bella e molto particolare.. A mio parere, è lei che dovrebbe vincere la categoria canto!”, fa eco alla popstar nazionale, poi, un utente comune in favore ad Angelina Mango.













