Fabrizio e Gianna sono i genitori di Laura Pausini, la cantante italiana più premiata al mondo che dal 1993 ad oggi ha venuto più di 75 milioni di dischi. La Pausini ha sempre avuto un rapporto bellissimo con entrambi i suoi genitori, a cominciare dal babbo Fabrizio Pausini che da sempre la segue durante le sue tournée mondiali occupandosi anche della gestione del fanclub. Gianna è sicuramente più in disparte, ma non ha mai fatto mancare il suo supporto ed affetto incondizionato alla figlia. Entrambi sono stati spesso oggetto di canzoni che la Pausini ha cantato per loro: da “Mi dispiace” del 1996 a “Tutto non fa te” del 2011 dedicate alla mamma, mentre per il papà ha cantato “Viaggio con te” del 2001 e “Lo sapevi prima tu” del 2011.

La musica è sempre stata protagonista a casa Pausini, visto che il padre Fabrizio Pausini suonava nei pianobar e si deve proprio a lui l’avvicinamento di una giovanissima Laura al mondo delle sette note. Non solo, il papà di Laura Pausini, amatissimo dai fan della cantante, si è fatto conoscere dal grande pubblico quando ha deciso di partecipare al talent The Voice Senior di Antonella Clerici.

Fabrizio e Gianna, i genitori di Laura Pausini: 50 anni d’amore e sogni

Una partecipazione che non è passata inosservata, visto che Fabrizio e Gianna, i genitori di Laura Pausini, hanno attirato l’attenzione e la curiosità del pubblico. A fare il tifo da casa c’era la figlia Laura Pausini che con tanto di telefonino ha ripreso la dedica che il papà ha fatto alla mamma sulle note di “Lei (She)” di Charles Aznavour. “Vederlo sul palco con mia mamma è stata una cosa molto particolare” – ha detto la cantante confessando – “mi sono molto emozionata. Vi amo mamma e babbo”.

Non solo, Laura parlando del padre Fabrizio ha rivelato: “è da sempre la mia ispirazione e il mio maestro”. I genitori di Laura Pausini sono felicemente sposati ed innamorati da più di 50 anni e durante il Covid hanno celebrato le nozze d’oro con le figlie Laura e Silvia. “Che meraviglia vederli così 50 anni dopo!I sacrifici, le rinunce, le difficoltà, i momenti “no” che hanno sempre fatto tornare “sì”… questi sono due genitori che ci hanno insegnato a sognare e ieri sera abbiamo cercato di far loro vivere come in un sogno” – ha raccontato la Pausini al suo pubblico.