Amici 22: Angelina Mango vincitore oltre l’accusa?/ Il pronostico di LDA

Amici 22 di Maria De Filippi, LDA supporta il talento di Angelina Mango: l’intervento dell’ex Amici 21

Si avvicina il m, che tra un impegno e l’altro in agenda, dopo la popolarità raggiunta ad Amici 21, menziona Angelina Mango, vincitrice annunciata di Amici 22. Con Angelina, i cui genitori sono famosi, parliamo di Laura Valente e il compianto Pino Mango, Luca D’Alessio in arte LDA ha in comune la peculiarità di essere un figlio d’arte. Proprio come Angelina, non a caso, riceve l’accusa di essere un beneficiario di raccomandazione nell’industria musicale, per il semplice fatto di essere un figlio d’arte, che il cantautore Gigi D’Alessio ha avuto con l’ex moglie Carmela Barbato. Ma ben al di là dell’accusa degli haters, il Justin Bieber italiano ha ampliamente dimostrato di meritare un posto nel mercato dell’industria della musica pop, sfoggiando il suo innato talento nel cantautorato a suon di cover di brani cult come Pastello Bianco e canzoni scritte di suo pugno poi rilasciati come inediti ad Amici 21, come il singolo di debutto al talent show, Quello che fa bene, con cui segna un record storico: LDA é il primo a conseguire il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, quello d’esordio, nella storia di Amici di Maria De Filippi e in proporzione sbaraglia anche la concorrenza della classe canto di Amici 22, l’edizione in corso del talent show. Questo, dal momento che nessuno tra i singoli rilasciati nella edizione corrente di Amici 22 ha ottenuto una certificazione di vendita FIMI. A parità di condizioni, quindi, il vincitore mancato di Amici 21, LDA batte Angelina Mango, la quale é indicata da molti sondaggi online indetti sulla finale del talent come la vincitrice annunciata.

Angelina Mango é tra le preferenze targate Amici 22, di LDA

E lo stesso LDA la indicherebbe come una preannunciata concorrente finalista e vincitrice, in un intervento ripreso da Qds online e che anticipa il suo ritorno sul palco, previsto ad aprile in apertura di LDA live: “Si, sto seguendo l’edizione attuale di Amici- fa sapere l’ex Amici 21, incalzato su Amici 22- Chi mi piace di più artisticamente? Angelina e Wax, però preferisco Angelina”. Il motivo alla base della scelta ricaduta sulla figlia d’arte? “Mi piace tanto la sua voce, il suo modo di interpretare, è molto molto brava a parer mio”.

Tuttavia, a dispetto del pronostico generale dei sondaggi web, che per la maggiore la darebbero per vincitrice, Angelina Mango potrebbe non aggiudicarsi la vittoria di Amici 22 così come LDA non ha alzato la coppa di Amici 21, andata a Luigi Strangis. Questo, nonostante si pensasse che il figlio d’arte fosse il candidato favorito per la vittoria di Amici anche perché “popolare” in quanto figlio di Gigi D’Alessio.

