Amici 22, anticipazioni 8 gennaio 2023/ Aka7even ospite in studio? L’indizio

Amici 22 di Maria De Filippi torna in TV: le anticipazioni

Mentre il primo spot pubblicitario datato 2023 di Amici 22 annuncia il ritorno dei ballerini e i cantanti della scuola di Maria De Filippi in TV, si attendono le registrazioni del nuovo domenicale del talent. Domenica 8 gennaio 2023 torna l’appuntamento con la consuetudinaria puntata domenicale di Amici 22, per la gioia del fedele pubblico di Maria De Filippi e, in data odierna 4 gennaio, si tengono le registrazioni capitoline del nuovo speciale televisivo.

Tra le annesse anticipazioni va anzitutto sottolineato che la nuova puntata si preannuncia ad alto rischio eliminazione per i cantanti e i ballerini concorrenti, titolari di un banco di studio. Questo dal momento che tre giovani talentuose si sono candidate per ottenere un banco di studio. E si tratta della cantante Valeria Mancini e le ballerine Aurora Ranvestel e Vanessa Bellini. Che tra le 3 possano rivelarsi una o più nuove concorrenti di Amici 22?

Per ciò che concerne la quota ospiti TV della puntata domenicale che si registra questo mercoledì, invece, si fa gettonata l’ipotesi che possano presenziare in studio delle vecchie glorie di Amici. Primo tra tutte le ipotesi, Aka7even. Reduce dal rilascio di Non piove più, il nuovo singolo che ora scala le classifiche e playlist musicali, in primis su Spotify, e compete tra i tappeti musicali più popolari su TikTok, il cantautore pop di Napoli si lascia immortalare in foto, via social, mentre é a Roma. Il che potrebbe essere il chiaro indizio che il napoletano si sia recato alle registrazioni capitoline di Amici 22, come sospetta Amici news su Twitter.

L’ex Amici 20 dalla tinta biondo platino potrebbe rivelarsi l’ingaggio per la nuova registrazione tv che segna il ritorno di Amici, nel nuovo anno appena iniziato, 2023. Cosa accadrà nello studio TV che accoglie i protagonisti della scuola di Amici di Maria De Filippi?











