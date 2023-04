Amici 22, Arisa delusa da Wax e Federica Andreani?/ La reazione al rifiuto del guanto

Amici 22, il team di Arisa delude: Wax e Federica Andreani rifiutano il guanto di Lorella Cuccarini

Si infiamma la competizione di Amici 22, con un nuovo guanto di sfida che vedrebbe Arisa soffrire una delusione maturata su Wax e Federica Andreani. In vista del quinto serale di Amici 22, Lorella Cuccarini introduce il guanto di sfida doppio, chiamando i pupilli Cricca e Angelina Mango a sfidare gli allievi della squadra competitor capeggiata da Arisa e Raimondo Todaro, Wax e Federica Andreani. Si preannuncerebbe, così, una quinta puntata serale dalla competizione piuttosto accesa tra i TodArisa e i CuccaLo, ma l’entusiasmo dell’occhio pubblico viene spento sul nascere con il rifiuto del duplice guanto di sfida. Wax e Federica Andreani scelgono, infatti, di comune accordo il rifiuto categorico della prova di canto proposta da Lorella Cuccarini, una cover personalizzata sulle note di Against all odds di Mariah Carey featuring Westlife. E alla delusione dei fan di Wax e Federica Andreani, intanto, si aggiungerebbe anche quella provata da Arisa, alla luce del rifiuto.

La professoressa di canto sembra, infatti, aver tentato invano di convincere il duo di pupilli a sostenere il guanto: “Ce la potremmo fare a farlo e proporremmo una versione più originale rispetto alla loro. So già che loro faranno tutto uguale a quella di Mariah. Voi fareste una cosa diversa e alternativa”.

Poi, in previsione di un rifiuto categorico dei pupillo, Arisa prosegue all’attacco di Lorella Cuccarini ” Qui però la maestra Lorella Cuccarini si contraddice. Lei dice di essere equa e di fare guanti che valorizzano tutti. Qui invece ci vuole mettere in difficoltà“.

Tuttavia, sulla scia della contestazione di Wax che bolla il guanto come iniquo, Federica Andreani é giunta alla decisione di comune accordo presa con il compagno di squadra di rifiutare il guanto.

