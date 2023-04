Amici 22, Arisa: “Non mollare la musica..”/ Web in tilt per l’addio a Federica

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani é eliminata: l’addio é amaro

Federica Andreani é al centro dell’attenzione mediatica, in quanto eliminata al quinto serale di Amici 22 e per “l’addio” social di Arisa. Quest’ultima, che in qualità di insegnante di canto ha promosso l’allieva Federica sotto la sua ala protettiva nella scuola dei talenti di Maria De Filippi, fa incetta di interazioni social con un post dedicato all’ormai ex concorrente di Amici 22. La Andreani esce di scena dal talent show dedicato agli emergenti cantanti e ballerini, alla quinta puntata della fase serale di Amici 22, quando ormai manca sempre meno alla finale della competizione Mediaset, puntata in cui é prevista la decretazione di due vincitori, uno per il circuito canto e uno per il circuito ballo, oltre a quella del vincitore finale del montepremi e i talenti premiati con altri riconoscimenti al talento, tra cui il premio Tim, il premio della critica e i premi Marlú assegnati a ciascun concorrente uscente dal serale.

Federica Andreani, in quanto nuova eliminata, lascia la squadra di appartenenza alla competizione a 3 squadre del serale non senza il suo premio Marlú (del valore di 7mila euro in gettoni d’oro, ndr), e i TodArisa capeggiati da Raimondo Todaro per il ballo e l’insegnante di canto Arisa sentono già la sua mancanza. Questo con il gran dispiacere dei fan, che ai sondaggi web sul nuovo eliminato di Amici 22 scommettevano in grandi percentuali su un’eliminazione di Ramon Agnelli, il ballerino a cui lei si contrapponeva al ballottaggio finale ad eliminazione alle registrazioni datate 13 aprile 2023 della quinta puntata serale, in onda il 15 aprile 2023.

E anche Arisa si palesa particolarmente affranta per la perdita di Federica Andreani, subita dalla sua squadra, al talent show.

“Questo è uno scatto di Fede mentre manda un bacino a tutti voi -si legge tra le righe del nuovo post di Arisa, che contiene una foto di Federica Andreani e dal sapore nostalgico-. Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui..”. Quello che si direbbe l’addio social, condiviso da Arisa sul profilo Instagram, poi prosegue indirizzato a Federica: “Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre”. E non mancano parole sentite di gratitudine unitamente ad un augurio in vista del futuro, da parte della cantante di Sincerità all’ormai ex allieva: “Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatta sentire importante per te. Ti auguro di avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi. Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te. Ti voglio bene”.

Arisa divide il web, con l’addio a Federica Andreani

Un post che fa incetta di interazioni social,. perlopiù like, condivisioni e commenti di commozione generale, tra le reaction a caldo degli internauti. E tra i commenti, a margine del post di addio, oltre ai messaggi commossi di chi chi si dichiara dispiaciuto per l’eliminazione di Federica, sostenuta dal web per la sua storia di aspirante cantante dagli studi del canto mancati prima della grande chance di Amici, non manca l’accusa. Quella che taccia Arisa di aver penalizzato la cantante di Scivola favorendo in qualche modo il pupillo Wax, nel lavoro formativo e competitivo in team al serale di Amici 22: “Guardavo Amici per Federica, mi dispiace dirtelo, Arisa, ma hai puntato sul cavallo sbagliato… lei è il talento che bisognava portare avanti…”, si legge tra i messaggi web dell’accusa all’insegnante di Amici 22, più aggreganti.













