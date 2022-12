Amici 22, Ascanio batte gli inediti dei concorrenti/ Il traguardo dell’eliminato

Amici 22 di Maria De Filippi, Ascanio supera i concorrenti del talent: tutti i traguardi

Mentre cresce l’attesa generale per il ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi, si rileva il fenomeno Ascanio, che ormai da artista off-talent si aggiudica un importante primato. Si tratta in primo luogo del record di ascolti complessivi raggiunto su Spotify Italia, che vede Ascanio e il singolo lanciato ad Amici 22, Margot, battere la concorrenza della classe canto in corsa al talent di Canale 5. Questo, nonostante Ascanio sia stato eliminato dal talent, come stabilito dal verdetto decretato, al termine della sfida che lo vedeva schierato contro Angelina Mango, dal giudice esterno Carlo Di Francesco. Anche fuori dalla competizione di Amici 22, Ascanio riesce a farsi valere, quindi, in termini di riproduzioni in streaming su Spotify Italia, battendo diversi record, rispetto al talent in corso di Amici 22. Il giovane é il primo allievo cantautore uscente a superare da eliminato i concorrenti, battendoli in termini di volume di ascolti complessivi, e al contempo é il primo tra i cantautori a superare il traguardo di 2 milioni di stream con un singolo lanciato al talent. Con il singolo presentato per la prima volta ai fruitori di musica al format di Maria De Filippi, Ascanio batte infatti la concorrenza degli ex competitor al talent, tra cui in primis Aaron Cenere con Universale e Wax con Turista per sempre, raggiungendo quota 2.141.854 streaming.

Lorella Cuccarini lascia Amici 22?/ Corteggiatissima dalla Rai: spunta il retroscena…

Ascanio batte Wax e Aaron Cenere

Come testimoniano i dati di streaming su Spotify Italia, aggiornati al 27 dicembre 2022. Il concorrente di Amici 22 più vicino al traguardo dei 2 milioni di stream, sempre stando agli stessi dati di riferimento, é Wax. Il cantautore allievo di Arisa, con il singolo Turista per sempre, raggiunge quota 1.938.741 stream su Spotify. Alle spalle di quest’ultimo, c’é poi Aaron Cenere, che staziona al terzo posto nella classifica stream generale di Amici 22, a quota 1.533.847 ascolti complessivi.

Amici 22, addio Maddalena Svevi e Mattia Zenzola/ "Sento che qualcosa si é rotto"

Il cantautore di Margot, unitamente al traguardo streaming personale, si impone anche come il fenomeno del record di ascolti raggiunti nonostante l’eliminazione da un talent come ex Amici e quindi a prescindere della visibilità mediatica dipesa dalle telecamere della TV. Anche fuori dal piccolo schermo, Ascanio riesce a risultare competitivo, soprattutto rispetto agli ex rivali ad Amici 22, che intanto intrattengono con lo speciale TV

A Natale con i tuoi…Amici.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone e Stefano De Martino al serale di Amici 22?/ "I due ex insieme come giudici": l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA