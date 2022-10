Amici 22, audizione modern scarta Maddalena e Mattia/ Eliminati? Lui la consola e ..

Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi non superano l’audizione

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 6 ottobre 2022, che vede i ballerini chiamati a un’audizione, il cui verdetto vede scartati anche Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. L’audizione viene aperta dall’esperta di ballo e coreografa Macia Del Prete e consiste in una prova di danza e improvvisazione modern di vari step, a scrematura, ossia al termine di ogni step essa prevede degli “eliminati. “Cinque persone andranno avanti nella seconda parte della coreografia. Anche se sbagliate, sopravviveremo tutti”, dichiara Macia Del Prete, spronando i ballerini in audizione a dare il meglio di sè liberamente. Ma Mattia non so sente all’altezza della prova, dal momento che si dichiara un “latinista”, servendo sul piatto d’argento il buon motivo ad Alessandra Celentano per tornare a tracciarlo di mancata versatilità: “Facendo latino per me é difficile”. “Ma se tu vai a fare il casting non puoi dire io faccio questo e quello, una dote che il ballerino deve avere é quella di camuffare il limite” replica la coreografa. Le cinque scelte al primo step, non a caso, non prevedono Mattia Zenzola,ballerino alla sua seconda chance ad Amici 22, dopo il ritiro da Amici 21 per l’infortunio al piede.

Passano il turno Meghan, Samuele, Samu, Rita e Ludovica. Tra i cinque, quindi, anche una ballerina classica seguita dalla maestra paladina della versatilità, ossia la capacità di dilettarsi in ogni stile che non sia necessariamente il proprio stile, Alessandra Celentano. Le reazioni degli scartati sono di delusione, soprattutto quella di Maddalena Svevi, che comincia a ipotizzare una sua possibile eliminazione all’orizzonte: “Sta andando tutto una m*, e l’audizione era nel mio stile”. A consolarla é Mattia, quasi come a voler consolare anche se stesso: “Devi scrollarti di dosso la preoccupazione, tu pensi già al dopo. Viviti il momento”. Che i due biondi ballerini rischino l’eliminazione?

Nel frattempo, a superare lo step intermedio dell’audizione sono Samu e Samuele.

Sul palco di #Amici22 Samu e Samuel si esibiscono nello step finale dell’audizione speciale di Macia Del Prete! pic.twitter.com/moUgBe2tf3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 6, 2022

Continua l’audizione speciale di Macia Del Prete e solo due ballerini affronteranno lo step finale! pic.twitter.com/COyQaeEqGV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 6, 2022

