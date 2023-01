Amici 22: Angelina prima, la “noce” premia Wax e Tommy/ La classifica Generazione Z

Amici 22 di Maria De Filippi: Tommy Dali, Wax e Angelina Mango conquistano la Generazione zeta di Spotify Italia

A dispetto delle critiche sul talent show, i concorrenti di Amici 22 spopolano nella playlist che, su Spotify Italia, rappresenta la Generazione zeta. Tra le contestazioni mosse contro il talent, nelle varie critiche social, c’é chi in particolare taccia il format TV di Maria De Filippi di essere uno show fine a se stesso, che sfrutterebbe dei “non talenti” come meteore di passaggio al fine di accalappiarsi attenzione mediatica e quindi ascolti TV, per mero business. Tuttavia, tra i cantautori concorrenti in corsa al talent, così come si rileva in data odierna 12 gennaio 2023 sulla piattaforma di streaming, Spotify Italia, la playlist di musica e artisti più rappresentativa dei giovani nati negli anni compresi tra il 1996 e il 2012 -la Generazione zeta- Angelina Mango, Wax e Tommy Dali conquistano la top3. I tre cantautori di Amici 22 si posizionano, rispettivamente, al primo, secondo e terzo posto in Generazione zeta, su Spotify Italia, con i nuovi inediti Voglia di vivere, Ballerine e guantoni e Finisce bene, imponendosi come la Top3 nella scelta musicale dei giovani, che abbraccia più generazioni di fruitori di musica. E Angelina, in più, allo stato attuale si aggiudica la copertina della celebre playlist, i cui dati sono in continuo aggiornamento.

La playlist Generazione zeta, quindi, vede in data odierna le prime tre posizioni tutte occupate da artisti di Amici 22, il talent di Maria De Filippi, la cui messa in onda avviene in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity e Witty TV.

Tommy Dali é tendenza della Generazione zeta, nonostante il caso choc

E a quanto pare, il caso choc “noce moscata” di Capodanno 2023, che ha visto finire nei guai il secondo e il terzo classificato nella playlist Generazione zeta, sembra non intaccare il successo degli inediti dei fautori, Wax e Tommy Dali. Quest’ultimo, che insieme a Wax, fa ora rumore nel web per la querelle “noce moscata” esplosa al talent di Canale 5, é il nuovo eliminato di Amici 22, quando ormai manca poco al via al serale della popolare trasmissione.

