Amici 22, Cricca: Arisa lo sfida a prova di barre/ Cuccarini attacca: é polemica

Amici 22, Cricca contesta il compito di Arisa: é scontro con Lorella Cuccarini

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, che vede Cricca a rischio eliminazione, in quanto lui risulta insufficiente ad un compito voluto da Arisa. La messa in discussione del cantante si registra nel daytime del talent in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 6 febbraio , quando Cricca é chiamato ad eseguire una cover sulle note di Sam Smith, ma non solo. Il cantautore di Se mi guardi così, nel compito, é tenuto ad aggiungere al testo della canzone originale, anche delle barre di suo pugno. E l’insegnante gli vieta peraltro l’utilizzo del cellulare e l’accesso a Internet. Cricca e la sua insegnante di canto Lorella Cuccarini, ad Amici 22, contestano il compito. Il cantautore non sente l’esigenza di scrivere barre sui testi delle canzoni originali e contesta inoltre il “veto di Arisa”; sospetterebbe che l’insegnante avversa gli vieti -con il divieto dell’utilizzo del cellulare e di Internet- di poter lavorare per il compito insieme a dei collaboratori autori esterni: “non c’é niente di male nello scrivere con altri e fare collaborazione”. Cricca non si risparmia, esegue il compito seppur contestandolo, ma per Lorella Cuccarini l’operato é “insufficiente”. Peraltro la caratura di un autore o un artista cantautore non la si valuta sulla attitudine a scrivere delle barre sui testi delle canzoni originali per la mentore di Cricca. Ed é polemica generale. L’opinione dei telespettatori é divisa a metà sul caso Cricca. Se da una parte c’é chi -tra gli internauti nel web- approva la sfida a suon di barre, ritenendola una prova di canto valida come strumento sulla cui base poter esprimere dei giudizi sul talent show, c’é chi poi invece proprio non ammette che una canzone originale venga stravolta e riscritta.

Arisa ferita da Cricca: il motivo

E la polemica si infiamma con Cricca, che in una confidenza nella scuola taccia Arisa di non essere autrice della sua musica. L’affondo ferisce la cantante, che replica ammettendo che il brano con cui vinceva Sanremo Giovani, Sincerità, non sia a sua prima firma. “Non puoi mettere in dubbio il mio operato – é poi la chiosa della cantante, al confronto voluto con il giovane in sala studio-. hai la presunzione di non rispettare ruoli”. Oltretutto per i gusti di Arisa, Cricca si servirebbe di ogni scusa per non mettersi in discussione. Che il giovane possa, quindi, rivelarsi tra i nuovi eliminati di Amici 22?

Il compito di Cricca, la felicità di Wax, la reazione di Paky al giudizio sulla gara di ballo, i risultati del televoto… Per rivedere la puntata di oggi di #Amici22, clicca QUI ⬇ https://t.co/n4vkugPXx8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 6, 2023

