Amici 22, Cricca eliminato? / Arisa lo sfida: “L’identità non é definita e…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca é a rischio eliminazione?

Cricca é il preannunciato nuovo eliminato di Amici 22 di Maria De Filippi? L’interrogativo nasce spontaneo tra i telespettatori, dal momento che in vista del serale del talent, Arisa mette in discussione il talento del giovane cantautore. Nel daytime del talent datato 1° febbraio 2023, vanno in onda le immagini della messa in discussione dell’artista di Supereroi e Se mi guardi così, da parte dell’insegnante e cantante di Sincerità. La maestra taccia il giovane allievo di Lorella Cuccarini di una spiccata mancanza di personalità, nella musica. Questo, peraltro, in un videomessaggio che chiama Cricca ad un nuovo compito. Ossia la rivisitazione di una canzone originale con l’aggiunta delle barre scritte di suo pugno. Insomma, ad attendere Cricca é una sfida con se stesso a prova cover personalizzata.

“Le canzoni devono essere qualcosa di chi le canta -sentenzia Arisa nel video destinato a Cricca, per il compito-. La tua identità artistica non é ancora definita, non avrai il tuo telefono né accesso a Internet. Bisogna mettere in luce la tua identità artistica. Nelle barre che scriverai dovrà esserci qualcosa di tuo”. Una sfida che intanto già fa discutere i telespettatori, in una prima polemica web. In particolare tra gli internauti attivi via social c’é chi si chiede per quale motivo Arisa vieti al talento di Amici 22 l’uso di Internet e il cellulare. Ma a quanto pare, la cantante intende scoprire se Cricca abbia il dono della creatività personale in fatto di scrittura musicale. Riuscirà l’allievo a confermarsi titolare del banco di canto nella scuola tv?

“Togliamo Internet a Cricca e a Wax non diamo nemmeno una punizione…ooook!”, Si legge tra le contestazioni social degli internauti più aggreganti, mosse contro Arisa. “Vabbè Arisa, pensa a quel pagliaccio di Wax”.

La prof Arisa assegna un compito a Cricca per aiutarlo a mettere in luce la sua identità artistica! Come se la caverà il cantante di #Amici22? pic.twitter.com/pTEuTFTyvx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 1, 2023

