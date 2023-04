Amici 22, Cristiano Malgioglio: “In testa hai Britney Spears..”/ L’attacco a Giofré

Amici 22 di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio affonda il giudice Giuseppe Giofré: la lezione sul Sirtaki

Il sesto serale segna la storia di Amici 22, con le lezioni al veleno di Cristiano Malgioglio, che non risparmiano il collega giudice al serale del talent, Giuseppe Giofré.

Quella che si direbbe una stoccata a suon di lezioni, che Cristiano Malgioglio riserva all’ex concorrente ballerino e neo giudice di Amici si registra a margine di una prova di ballo esibita da Maddalena Svevi, che il maestro di ballo della allieva, Emanuel Lo, presenta al pubblico come un Sirtaki.

Si tratta di una popolare danza del folclore made in Grecia, che eseguita nella choreo della Svevi secondo le direttive di Lo, però, fa storcere il naso ad Alessandra Celentano con il beneplacito di Malgioglio. Anche se la risulta catchy agli occhi del vincitore nel ballo di Amici 11, Giofré.

“Povero Sirtaki, sembrava una taranta -affonda la squadra rivale dei CuccaLo, la Celntano-. Bisogna avere lo stile, bisogna conoscerlo. Si è sbagliata, invece di andare in Grecia, è andata in Puglia”. “La maestra non lo ha mai fatto, secondo me non lo conosce”, é la pronta replica del diretto rivale, Emanuel Lo. Ma Cristiano Malgioglio difende la posizione della Celentano, oscurando il team di Maddalena Svevi capeggiato da Lo: “L’hai presentata come se fosse la cosa più meravigliosa del mondo, io ho visto una che ballava la taranta. Il sirtaki ha una sua melodia, mi dispiace ma hai sbagliato”. “Mi stai mettendo in bocca parole grosse, non l’ho presentata con grandi parole. Ho detto semplicemente che si cimenterà in una danza popolare di origine greca, punto” continua l’insegnante della ballerina.

Giuseppe Giofré difende il talento di Maddalena Svevi: che succede tra i giudici di Amici 22?

Tuttavia, a spezzare una lancia in favore della “nuova Britney Spears” di Amici é l’altro giudice Giuseppe Giofré, che si aggiudicava la vittoria del ballo ad Amici 11: “Maddalena mi ha intrattenuto, si è creato un bel momento, voto Maddalena”. Ma neanche sul conto del collega giudice, il paroliere risparmia una sentenza critica:

“Questo è un brano straordinario, Giuseppe Giofrè, figlio mio, conosci solo lo yogurt di greco. C’hai solo Britney Spears in testa… -tuona Cristiano-.Io ho visto il sirtaki, lei è bella da vedere ma non mi ha dato niente a differenza di Wax”.

Insomma, sulla base dell’affondo di Malgioglio, il giudice rappresentante del ballo nella giuria di Amici 22, Giuseppe Giofré, potrebbe favorire Maddalena Svevi perché lei ricorderebbe l’indolo dell’ex Amici 11, Britney Spears.











