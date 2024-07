Da diversi giorni a questa parte – precisamente dal 18 luglio scorso – sta andando in scena un particolare scontro social tra la famiglia di Ozzy Osbourne (l’ex frontman dei Black Sabbath) e la pop star Britney Spears: il tutto ha avuto origine da uno scambio di battute tra il ‘Re delle tenebre’, sua moglie e i figli durante una puntata del loro podcast ‘The Madhouse Chronicles’ in cui hanno espresso (dure?) critiche contro la cantante, generando una sua ovvia ed immediata risposta; il tutto poco prima di un mezzo passo indietro e delle scuse ufficiali da parte degli Osbourne.

Prima di arrivare alle scuse vale la pena tornare indietro fino al già citato 18 luglio quando – mentre si discuteva di balletti sui social – Ozzy Osbourne ha tirato in ballo la popstar dicendosi “stufo” di vedere “la povera vecchia Britney Spears su YouTube” ripetere “ogni fottuto giorno” lo stesso balletto, arrivando anche a definire la scenetta “molto triste“; mentre il figlio Jack ha chiesto di “salvare” la cantante e la figlia Kelly si è detta “molto dispiaciuta per lei”.

Alle parole di Ozzy Osbourne era seguito un lungo (ed ora sparito, visto che ha cancellato il suo profilo) sfogo su Instagram da parte di Britney Spears partito dal citare “alcuni commenti [che] dicono che è triste che io sia così vecchia e che stia ballando ogni giorno”, par ribadire che “io non ballo mai [e] non sono affatto povera“; arrivando infine alla “famiglia Osbourne” – che definisce “la più noiosa che l’umanità conosca” – per invitarla “gentilmente a farsi fott*re“.

Veniamo infine all’ultimissimo sviluppo che ci riporta direttamente all’ultima puntata del podcast da cui siamo partiti, con un’intro condivisa sui social (ve la lasciamo qua sotto) dove Kelly chiede ai suoi familiari se “possiamo chiedere scusa a Britney Spears”, portando immediatamente Ozzy Osbourne a sottolineare che “si, le dobbiamo davvero delle scuse“. Il tutto prima di un mezzo passo indietro, con cui l’ex rockstar ci ha tenuto a ribadire alla Spears che “sarebbe meglio se non facessi la stessa fottuta danza ogni giorno. Cambia almeno qualche passo”.

Sorry, Britney – we still think you rock! 🤘

NEW Ep. OUT NOW on Youtube, Rumble or wherever you get your podcasts. #theosbournes #TheOsbournesPodcast #ozzyosbourne pic.twitter.com/MqGrlCs1Xk

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) July 29, 2024