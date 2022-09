Amici 22, Emanuel Lo contro Alessandra Celentano/”La sfida vs Federica? Non é danza!”

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo lancia una frecciatina al veleno ad Alessandra Celentano

Il nuovo appuntamento TV daytime di Amici 22 di Maria De Filippi , in onda nel pomeriggio del 30 settembre 2022, vede Emanuel Lo rifiutare la sfida ricevuta da Alessandra Celentano, lanciando al contempo alla collega avversa una frecciatina avvelenata. Nel corso dell’episodio daytime di Amici 22 precedente, la maestra di danza classica ha lanciato una sfida alla pupilla di Emanuele Lo, Ludovica Grimaldi, ovvero una coreografia che mette la giovane in discussione in fatto di femminilità, stile, staging con tacchi sul palco e consapevolezza delle proprie linee fisiche e attitude corporale al ballo, montata con la ballerina professionista di Amici 22, Francesca Tocca, amata e stimata da critica e pubblico anche per la sua sensualità e le curve giunoniche oltre che per talento e tecnica nel ballo. E la notizia della sfida ha mandato in crisi Ludovica , che ha subito ammesso di non avere “il corpo di Francesca Tocca”, e di non sentirsi quindi proprio all’altezza della prova. Ma, convocata dal mentore e maestro di danza esperto di hip hop Emanuel Lo, in sala prove, Ludovica Grimaldi apprende al rinnovato daytime di doversi rifiutare di sostenere la sfida di Alessandra Celentano per il volere dell’insegnante, che quindi attacca la collega: “Ti dico la mia non accetto la prova, felice che tu la voglia fare. Ti fa onore ma non é una prova- esordisce l’esperto e new entry alla cattedra dei professori di Amici 22-, la tua é una arte, questa é una prova costume”.

L’esperto Emanuel Lo, in confidenza con la pupilla ballerina Ludovica Grimaldi, poi, rincara la dose ai danni di Alessandra Celentano che sfida il suo team invano, tacciando la collega di aver lanciato una sfida di passerella e non di pertinenza alla danza: “Se lei ti vuole mettere alla prova. Per me va bene, ma questi passi sono camminate per una modella. Una prova per metterti a disagio con il tuo corpo. Per me non la devi fare”.

