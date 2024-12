Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Emanuel Lo e Giorgia, una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Un grande amore quello nato tra il coreografo e ballerino e la cantante romana che si sono conosciuti proprio grazie al loro lavoro in occasione della lavorazione di un disco. Tra i due è scattata la scintilla anche se all’inizio Giorgia aveva tanta paura ad iniziare una conoscenza con il ballerino e coreografo. Dalle pagine de La Repubblica, la cantante ha dichiarato: “avevo molta paura: credevo che non potesse andare”. Una paura che il tempo ha spazzato via, visto che Emanuel Lo e Giorgia sono una coppia da più di vent’anni e dal loro amore è nato anche un figlio di nome Samuel.

I primi tempi non sono stati semplici stando a quanto raccontato dalla cantante: “Quando l’ho conosciuto pensavo che l’amore fosse un sentimento idealizzato, non ci ho mai capito niente”. Col passare del tempo però i due si sono innamorati con la cantante che ha ammesso: “l’amore invece s’impara. Dici “ti amo” e non finisce lì: più migliori come persona e meglio ami. È irrazionale ma la vita ti modella”.

Emanuel Lo e Giorgia: i due fanno coppia fissa dal 2010

Il primo incontro tra Emanuel Lo e Giorgia risale al 2003 in occasione della preparazione delle coreografie per il tour “Ladra di vento”. Proprio la cantante romana ospite di BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli ha rivelato: “era bono, ma non sono mai stata interessata a quello. Ho sempre avuto bisogno di parlare con una persona”. Nonostante la non attrazione per la “bonaggine”, la cantante all’inizio era preoccupata anche dalla differenza di età: “mi sentivo a disagio, gli ho detto: “Guarda Emanuel, tu sei meraviglioso, ma io sono troppo vecchia per te”.

Alla fine i due sono stati costretti a vedersi per motivi di lavoro e durante il tour si sono avvicinati scoprendo dei lati inediti del loro carattere che li ha fatti innamorare. “Ci ha creduto e in un certo senso ho ceduto” – ha raccontato la cantante che dal ballerino ed coreografo ha avuto anche un figlio di nome Samuel nato nel 2011. Proprio parlando del figlio, la cantante ha rivelato: “Emanuel mi ha sempre aiutato e mi ha permesso di proseguire la mia carriera”.